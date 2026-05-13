Aszályról és a kárpátaljai dróntámadásról is tárgyaltak – Magyar Péter tájékoztatója az első kormányülésről

Még a héten kinevezik az államtitkárokat, heti két kormányülés lesz
Ha nem is mindet, minél többet. A parlament nem ülésezik a jövő héten, de kormányülés lesz, már hétfőn. Várhatóan heti két kormányülés lesz, mert rengeteg a tennivaló.
A miniszterelnöki székbe magát beországjáró Magyar Péter már kormányon is folytatja az országjárást: miután a miniszterek eskütételével és kinevezésével kedden megalakult az új kabinet, szerdán meg is volt az első kormányülés. Méghozzá az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban, a Feszty-körkép előtt. A miniszterelnök és a három kormányszóvivő ad tájékoztatást az ülés témáiról, a sajtótájékoztatót percről percre hírfolyamban közvetítjük.
Egy nagy lendülettel fogják lebonyolítani az átadás-átvételt.
Magyarország kormánya mélységesen elítéli az orosz dróntámadást. Holnap délelőttre berendelték Oroszország nagykövetét a külügyminisztériumba. Magyar vasutasoknak is óvóhelyre kellett menniük Csopnál, de azóta már hazatértek Magyarországra - mondta Magyar.
Magyar Péter azt mondta, rengeteg mondanivalója van, de mivel még tart a kormányülés, röviden fog beszélni, és minden szerkesztőség csak két kérdésre kap lehetőséget.
Öt órára volt meghirdetve a sajtótájékoztató, de még hat órakor sem érkezett meg Magyar Péter és a három kormányszóvivő a helyszínre. Igaz, a három órára tervezettnél később is kezdtek, fél négy körül érkeztek meg a helyszínre, és a kárpátaljai dróntámadással is kiegészült a kormányülés programja.
Ilyen volt az első, kihelyezett kormányülés:
Az ötre meghirdetett sajtótájékoztató csúszott.
Várják, hogy elinduljon a kormányülés utáni tájékoztató, addig ez megy a Youtube csatornájukon. A Magyar Péter mellett látható tévén folyamatosan fut egy tiszás reklámfilm némán, és közben a lenn a Tisza partján kezdetű dal szól.
A menetrend szerint ekkor gördült ki a Nyugati pályaudvarról a Szegedre induló Napfény IC, amiről 13:49-kor szállhatott le Kistelek vasútállomáson. Itt 24 perce volt az átszállásra – szóval némi csúszás is belefért –, a Kistelek, vasútállomás bejárati út megállóhelyről ugyanis 14:13-kor indult egy busz, amiről két perccel később le is szállhatott Kistelek autóbusz-állomásán, ahol félóra feltöltődés után 14:45-kor indulhatott tovább busszal. Ez az 5064/175-ös járat elvileg pontosan 15 órakor érkezett az Ópusztaszer Nemzeti Emlékpark megállóhoz.
Ha nem akarta ennyire kicentizni, akkor a 10:50-es Napfény IC-vel kellett elindulnia, ez a vonat 13:18-kor érkezett a szegedi pályaudvarra, innen a tram-trainnel 13:27-re lehet eljutni a Széchenyi térre, ahonnan 13:30-kor indult egy troli a Mars térre, ahová 13:34-kor futott be, és egy perc múlva már indult is egy busz az Ópusztaszer Nemzeti Emlékparkhoz, ami 14:11-re ért oda.
Hogy valójában mivel ment, az a Facebookjáról nem derül ki, csak az, hogy nem sokkal tíz óra után posztolt egy Magyar Péterrel közös szelfit az új munkahelyről.
Az ópusztaszeri kormányülésre tartó minisztereket vízügyi dolgozók és civil helyi vízőrzők képviselői tájékoztatták az aszályhelyzetről. Tanács Zoltán Facebook-bejegyzése szerint öt balatonnyi víz hiányzik a talajból, de „ha változtatunk az eddigi elhibázott gondolkodáson, akkor vízmegtartással, a víz tájba engedésével és a szakma által ismert okos megoldásokkal van megoldás a problémára”.
Miután szombaton megtartotta alakuló ülését az új országgyűlés, hétfőn és kedd délelőtt le is zavarták a 16 akkor még miniszterjelölt meghallgatását a parlamenti bizottságok. A hétfői meghallgatásokról írt percről percre tudósításaink itt és itt olvashatók, míg a keddiekről szólt hírfolyamunk itt található.
A minisztereknek ezután a fotózkodások közben magányosan álldogáló Sulyok Tamás államfő adta át a kinevezési okmányokat, majd esküt tettek a parlamentben. Ma pedig, a kormány hivatalba lépésének első napján meg is tartották az első kormányülést, ehhez Ópusztaszerre utaztak.
A kormány Facebook-posztja szerint a gyermekvédelem és az aszály mellett „az Orbán-kormányok alatt ellopott közvagyon visszaszerzésével, a kórházi fertőzésekkel, az ügynökakták nyilvánosságra hozatalával, valamint az Európai Unió által befagyasztott források hazahozatalával” kapcsolatos témákkal foglalkozott az első kormányülés.
Az újságírók a Feszty körkép épületében várakoznak. A helyszínen lévő kollégánk azt írta, négy pult van kirakva, kaotikus a helyzet, mert a kamerások és a riporterek nem igazán férnek el, és a net sem elég stabil.