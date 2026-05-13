Aszályról és a kárpátaljai dróntámadásról is tárgyaltak – Magyar Péter tájékoztatója az első kormányülésről

A menetrend szerint ekkor gördült ki a Nyugati pályaudvarról a Szegedre induló Napfény IC, amiről 13:49-kor szállhatott le Kistelek vasútállomáson. Itt 24 perce volt az átszállásra – szóval némi csúszás is belefért –, a Kistelek, vasútállomás bejárati út megállóhelyről ugyanis 14:13-kor indult egy busz, amiről két perccel később le is szállhatott Kistelek autóbusz-állomásán, ahol félóra feltöltődés után 14:45-kor indulhatott tovább busszal. Ez az 5064/175-ös járat elvileg pontosan 15 órakor érkezett az Ópusztaszer Nemzeti Emlékpark megállóhoz.

Ha nem akarta ennyire kicentizni, akkor a 10:50-es Napfény IC-vel kellett elindulnia, ez a vonat 13:18-kor érkezett a szegedi pályaudvarra, innen a tram-trainnel 13:27-re lehet eljutni a Széchenyi térre, ahonnan 13:30-kor indult egy troli a Mars térre, ahová 13:34-kor futott be, és egy perc múlva már indult is egy busz az Ópusztaszer Nemzeti Emlékparkhoz, ami 14:11-re ért oda.

Hogy valójában mivel ment, az a Facebookjáról nem derül ki, csak az, hogy nem sokkal tíz óra után posztolt egy Magyar Péterrel közös szelfit az új munkahelyről.