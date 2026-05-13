Ellopták egy szent 800 éves koponyáját egy cseh templomból

A cseh rendőrség keres egy tolvajt, aki egy templom vitrinjéből ellopta egy 800 éves szentnek a koponyacsontját, majd elmenekült vele.

A kedden este nyilvánosságra hozott homályos biztonsági kamerafelvételen egy feketébe öltözött alak látható, aki a rendőrség szerint Lemberki Szent Zdislava koponyáját tartja a kezében.

A gyanúsítottat a Jablonné v Podještědíben található Szent Lőrinc- és Szent Zdislava-bazilika padsorai között látták futni. A település Prágától 110 kilométerre északra fekszik.

„Az ellopott koponya értékének megállapítása jelenleg is folyik. Történelmi értéke azonban nyilvánvalóan felbecsülhetetlen” – mondta a cseh rendőrségi szóvivő.

Lemberki Szent Zdislava nemesasszony volt, 1220 és 1252 között élt, és nagylelkűségéről, valamint a szegényekért végzett munkájáról volt ismert. II. János Pál pápa 1995-ben avatta szentté.

„Ez lesújtó hír” – mondta a CTK hírügynökségnek Stanislav Přibyl prágai érsek.

„A koponyát zarándokok tisztelték… Nem tudom elhinni, hogy valaki fényes nappal gyakorlatilag egy templomból lop el egy olyan ereklyét, amelynek értéke mindenekelőtt történelmi, valamint spirituális a hívők számára.”

A rendőrség először férfiként azonosított a feketeruhás alakot, de már nem biztosak benne, elemzik a felvételeket. (Guardian)