Gyurkó Szilvia: Az LMBT-propagandáknak nincsen helye a gyerekvédelemben

Gyurkó Szilvia, a gyermekjogi és gyermekvédelmi ügyek leendő államtitkára a Klubrádióban beszélt a gyermekvédelem helyzetéről és rájuk váró feladatokról.

„Az elmúlt egy hétben már érkeztek hozzám olyan adatok, amik – hát, őszintén – még annál is rosszabbak, mint amiket eddig látni lehetett. Ezért is fontos az átvilágítás ... Ez egy olyan rendszer volt a Belügyminisztériumon belül – a gyerekvédelem –, aminél az elmúlt időszak nagy médiabotrányai miatt egész egyszerűen semmilyen módon nem volt megengedve, hogy a valós problémákkal szembe lehessen nézni, és hogy ennek kapcsán el lehessen kezdeni gondolkodni azon, hogy mit lehet tenni a javítás érdekében, mert az a gyengeségek, vagy a hibák elismerése lett volna. Persze, a civilek felemelték a hangjukat, de amit egy civil lát, az azért több lépésnyi távolság, mint amit a frontvonalban dolgozók látnak, vagy amit az ágazati irányítás lát. Szóval, én próbálom nagyon megerősíteni magam lélekben. ... Növesztem a páncélt ...” - mondta.

Gyurkó Szilvia Fotó: Halász Júlia

Gyurkó Szilvia elmondta, a gyermekvédelmi rendszer túlterhelt, szakemberhiánnyal és bizalomvesztéssel küzd.

Gyurkó államtitkárként a gyermekvédelem depolitizálását, a szakmai szempontok visszaállítását, a rendszer átvilágítását és korszerűsítését ígéri. Fő célja a biztonságosabb ellátás, a szakemberhiány kezelése, a dolgozók támogatása, de a legfontosabb és legégetőbb probléma természetesen a gyermekek szükségleteire épülő működés kialakítása.

Elmondása szerint az első száz nap semmi másról nem fog szólni, mint a szakmával való kapcsolatfelvételről, az intézmények, ellátóhelyek végigjárásáról, a párbeszéd elindításáról. Képbe akarnak kerülni, mik a legfeszítőbb hiányosságok, illetve mik azok az erőforrások, amiket még ebben az "elsivatagosodott" környezetben is meg tudtak őrizni a szakemberek.

„És azok az ügyek, amik az elmúlt időszakban el voltak tusolva, azokat rendesen ki tudjuk vizsgálni, és a következményeket meg tudjuk fogalmazni” - mondta.

Gyurkó Szilvia arról is beszélt, hogy a szakmai működést az elmúlt évek politikai és kommunikációs vitái is torzították, miközben a gyermekvédelmet ki kell vonni a bulvárból, semmi köze hozzá a politikának. Szerinte azonban ezzel szemben a gyermekvédelem az elmúlt időszakban a botrányairól volt híres, illetve sajnálatos módon a teljesen téves értelmezése miatt a 2020-as évek elejétől bekerült a politikai arénába

Gyurkó Szilvia szerint a rezsim alapvetően úgy próbálta keretezni a gyermekvédelmet, mintha a legnagyobb veszély, ami a gyerekekre leselkedne, az LMBT-közösségek. Hozzátette, ezt a témát a Fidesz-kormány mesterségesen hozta be a politikába, szakemberek megkérdezése nélkül.

„Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy LMBT-propagandáknak nincsen helye a gyerekvédelemben, meg a gyerekek körül, csakhogy ilyen nem is történt. Tehát, ahogy azt az oktatási miniszter [Lannert Judit] hangsúlyozta, hogy itt nem történtek drag queen show-k óvodákban, és senki nem ment oda átműteni őket” - fejtette ki.