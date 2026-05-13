Havazott a Kékesen

Bár május közepe van már, kedd este csak 1 fok volt a nyugati határnál, a Mátrában pedig fagypont alá csökkent a hőmérséklet, az Időkép pedig azt a pillanatot is elkapta, amikor a Kékesen havazni kezdett az este leple alatt.

Ahogy írják, kevesebb mint egy óra leforgása alatt kifehéredett hazánk legmagasabb pontja, amit valószínűleg szegény cserebogarak és tücskök nem igazán tudtak mire vélni.

Fotó: Időkép

De se nekik, se nekünk nem kell aggódni, a napokban visszatér a tavasz. Igaz, marad a szél és a hétvégén szerencsére további eső is lesz, de sok napsütésre is számíthatunk szerdán és csütörtökön.