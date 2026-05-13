Lövések dördültek a Fülöp-szigeteki szenátus épületénél, miközben egy szenátort épp a Nemzetközi Büntetőbíróságnak akarnak átadni

Lövések dördültek a Fülöp-szigeteki szenátus épületénél, miközben egy, a Nemzetközi Büntetőbíróság által körözött szenátort próbáltak épp letartóztatni, írja a Reuters. A szemtanúk szerint az embereket arra utasították, hogy keressenek fedezéket.

Egyelőre nem világos, pontosan mi történt, és az sem, ki adott le lövéseket. A Reuters újságírói korábban több mint tíz, terepszínű egyenruhát viselő katonát láttak megérkezni a szenátus épületéhez, néhányuknál gépkarabély volt.

Ronald dela Rosa interjúra készül Fotó: JAM STA ROSA/AFP

Az incidens előzménye, hogy Ronald dela Rosa, Rodrigo Duterte volt elnök véres drogellenes háborújának fő végrehajtója a közösségi oldalán azt írta: letartóztatása küszöbön áll, és arra kérte támogatóit, akadályozzák meg, hogy átadják őt a Nemzetközi Büntetőbíróságnak. Dela Rosa hétfő óta a szenátusi irodájában húzta meg magát.

A tavaly novemberben kiadott, de csak hétfőn nyilvánosságra hozott elfogatóparancs emberiesség elleni bűncselekményekkel vádolja a volt rendőrfőnököt. Ugyanezekkel a vádakkal néz szembe a 81 éves Duterte is, aki tavalyi letartóztatása után jelenleg Hágában várja a tárgyalását.

A 64 éves dela Rosa Duterte egyik legfontosabb szövetségese volt, ő felügyelte azt a drogellenes akciósorozatot, amely során több ezer feltételezett drogdílert öltek meg.