Megbüntették a Milka gyártóját, mert sutyiban csökkentették a csoki tömegét

Egy német bíróság kimondta, hogy a Milka csokikat gyártó Mondelez megtévesztette a vásárlókat, a vállalat ugyanis 100 grammról 90 grammra csökkentette a Milkák tömegét anélkül, hogy a csomagolást érdemben megváltoztatta volna.

A bíróság szerint az évek óta jól ismert termék csomagolása által keltett vizuális benyomás már nem felel meg a tényleges nettó tömegnek, a csomagoláson legalább négy hónapon keresztül közérthetően és jól láthatóan fel kellett volna tüntetni a mennyiség megváltozását.

Fotó: OLIVIER MORIN/AFP

Az ítélet egyelőre nem jogerős, a Mondeleznek egy hónap áll rendelkezésére a fellebbezés benyújtására. A Mondelez a megváltozott gazdasági körülményekkel indokolta a Milka csokoládék tömegcsökkentését, arra hivatkoztak, hogy csak így tudták fenntartani a termék megszokott minőségét. Ezt a gyakorlatot zsugorinflációnak is hívják, lényege, hogy a vállalatok a nyílt áremelés helyett a termék kiszerelését csökkentik, miközben a csomagolás látszólag változatlan marad. (Portfolio)