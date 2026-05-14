Gajdos László hétfőn a kormány elé viszi az azbesztszennyezés ügyét

„Ez egy olyan ügy, amivel azonnal foglalkoznia kell a kormánynak” – mondta Gajdos László élő környezetért felelős miniszter Szombathelyen, az azbesztszennyezéssel sújtott területen állva.

Gajdos a kormány hivatalba lépésének másnapján jelent meg a helyszínen, ahol Ausztriából hozott kövek miatt súlyos szennyezés alakult ki az oladi plató nevű településrészen, a lakóktól azt kérik, az ablakot se nyissák ki.

Az első hírek februáran érkeztek az azbesztről, az Orbán-kormány azonban csak a választás után, április 30-án hozott rendeletet az ügyben. Orbán Viktor utasította több miniszterét, hogy országosan mérjék fel az érintett területek nagyságát és vizsgálják meg, milyen intézkedésekre van szükség.

Fotó: Nemény András Facebook-oldala

A Tisza-kormány minisztere, Gajdos László azt mondta, mindent elkövetnek, hogy a problémát meg tudják oldani, és megtalálják a felelősöket. A tervek szerint napokon belül felmérik a helyzetet, és hétfőn már a kormány elé viszik az ügyet.

„Nem halaszthatjuk tovább a problémát, igyekszünk gyors megoldást találni arra, hogy ne kerüljön azbesztpor a levegőbe.”

Hosszútávú megoldás lehet például az útalap kitermelése, de örül annak, hogy Szombathelyen működik egy gyors megoldás is, mégpedig az, hogy leaszfaltozzák az utat.

A szennyezéssel három megye (Vas, Zala és Győr-Moson-Sopron) érintett, Kőszegen és Sopronban is nagyobb területet borítottak ilyen kővel. Az nehezíti a helyzetet, hogy nem tudják, hol készítettek ilyen kavicsból útalapot, de folyamatosan kapják a kormányhivatalok a jelzéseket, ami után igyekeznek elrendelni a vizsgálatot. Tudomása szerint több, mint 300 helyen bukkant fel a szennyezett kő, de ez nem 300 települést jelent.

Azt ígérte, megoldják a helyzetet, hogy senkinek ne károsodjon az egészsége. A kormány megfontolja, hogyan tudja megakadályozni, hogy Ausztriából további ilyen kőzúzalék érkezzen.

Gajdos Lászlót több tiszás országgyűlési képviselő is elkísérte, és tárgyaltak Nemény András polgármesterrel is.