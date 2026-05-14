Hepatitis A-járványhelyzet van Hajdúhadházon, húsz fertőzött és több száz kontaktszemély lehet

Hajdúhadház területén hepatitis A-járványhelyzet alakult ki – közölte az önkormányzat csütörtökön a megyei kormányhivataltól kapott tájékoztatás alapján. A megbetegedettek számáról nincs hivatalos információja a városvezetésnek, de a kontaktkutatásban résztvevő önkormányzati dolgozók információi szerint legfeljebb húsz főről, de több száz kontaktszemélyről lehet beszélni.

Azt írták, a járási hivatal megtette a szükséges intézkedéseket a járvány megfékezése érdekében. Emellett kérik a város lakosait, hogy fokozottan figyeljenek a személyes higiéniára. Az önkormányzati fenntartású intézmények épületeinek bejáratainál biztosítják a kézfertőtlenítés lehetőségét fertőtlenítőpontok kialakításával. Emellett az önkormányzat látóterébe került érintett családoknak fertőtlenítő- és tisztítószereket tartalmazó csomagot juttattak el.

A betegek közvetlen családtagjai és a kijelölt kontaktok védőoltást kapnak a városvezetés közleménye szerint.