Lezuhant ukrán drónok miatt összeomlott a lett kormány

Összeomlott a lett kormány, miután nézeteltérés alakult ki a koalíciós pártok között arról, hogyan reagáljon a balti ország az orosz határ közelében, de lett területen lezuhant ukrán drónokra.

Evika Siliņa miniszterelnök hétvégén menesztette Andris Sprūds védelmi minisztert, miután többször is előfordult, hogy ukrán drónok zuhantak le az ország keleti részén. A drónok feltehetően orosz célpontokat akartak támadni.

Sprūds Progresszív Pártja ezután közölte, nem támogatja többé a kormányt, aminek következtében csütörtökön lemondott a miniszterelnök is, és politikai káosz alakult ki. Lettországban egyébként pár hónap múlva lett volna a parlamenti választás.

Evika Siliņa arról beszélt, „lemondok, de nem adom fel.”

Fotó: EMMI KORHONEN/AFP

A lett elnök, Edgars Rinkēvičs pénteken tárgyal a pártokkal arról, mi legyen. Lettország a NATO egyik legfontosabb frontállama, amely Oroszországgal és Fehéroroszországgal is határos. A lettek drámai mértékben növelték a védelmi kiadásukat, az már idén megközelítheti a GDP 5 százalékát, amit a NATO 2035-re tűzött ki.

Az elmúlt hónapokban viszont kínos helyzetbe kerültek a lezuhant drónok miatt, a miniszterelnök pedig azt mondta, a védelmi miniszter elvesztette az ő és a közvélemény bizalmát azzal, hogy nem telepített elég gyorsan drónelhárító berendezéseket. Egy hivatásos katonatisztet akart kinevezni helyette.

Rinkēvičs és a korábbi elnökök egyaránt arra figyelmeztettek, hogy Lettország nem engedheti meg magának a politikai káoszt egy olyan időszakban, amikor a frontállamokban ismét növekszik az aggodalom Vlagyimir Putyin orosz elnök NATO-t próbára tevő szándékaival kapcsolatban. (Financial Times)