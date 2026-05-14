Magyar szerint nem volt túl jó hangulat az átadás-átvételen, több távozó minisztert számon kért

„A főleltáros nem volt itt” – mondta Magyar Péter miniszterelnök a miniszteri feladatok átadás-átvétele után tartott sajtótájékoztatón. Orbán Viktoron kívül az összes minisztere elment.

Magyar szerint az Orbán-kormány miniszterei különböző formátumban adták át az információkat, aktákat.

„Volt, aki papír alapon, több dobozban, volt, aki pendrive-on, az Innovációs Minisztérium DVD-n – VHS már nem volt.”

Magyar azt mondta, Gulyás Gergely „nem tudta abszolválni” azt a feladatot, hogy az új kormányzati struktúra szerint adja le a dokumentumokat, Pintér Sándor viszont igen, noha neki hét felé kellett osztania az anyagokat.

Magyar szerint „nem volt túl jó a hangulat” az átadás-átvételen, de nem is kvaterkázni mentek. A nem képviselő volt minisztereknek is elmondta ugyan azt, mint amit a parlamenti beiktatásán, hogy szégyelljék magukat, hogy ilyen helyzetbe hozták az országot, és ilyen helyzetben adják át gazdaságilag, társadalmilag és minden szinten. Volt, aki tett megjegyzéseket, de Magyar szerint ezt hamar abbahagyták, mikor azokra is válaszolt. Rogán Antalnál azt jegyezte meg, hogy nem csak egy jegyzőkönyvet kell aláírnia, lesz még más, máshol is.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf volt honvédelmi minisztert külön is kiosztotta a 4iG-vel a választás előtt pár héttel kötött 1300 milliárdos keretszerződés miatt. Magyar közölte, a 30 milliárdos előlegszámlát nem fizetik ki, és az egész keretszerződést felül fogják vizsgálni. „Tekintsék úgy az oligarcha urak és hölgyek, mintha ez a szerződés nem létezne”, kémműholdak helyett másra van szüksége az országnak.

Hankó Balázst is felkérdezte amiatt, hogy az ópusztaszeri emlékparknak nem adott 120 milliót a tűzi víztározó feltöltésére – emiatt a katasztrófavédelem bezárással fenyegette a parkot -, Fásy Zsülikének bezzeg jutott ennyi.

Közölte azt is, Pintér Sándor azonnali és teljes vizsgálatot kért maga ellen. Magyar biztosította róla, hogy ez meglesz, és ugyan a többi miniszter nem kérte, például Rogán Antal sem, de velük kapcsolatban is meg fog ez történni. Lázár János gyorsan elhagyta az épületet, a többiek maradtak végig.

A hangulatot nem tudta részletesebben elmesélni, de ígért rövid videókat a „kis színesekről”.

A szerdai kormányülés szünetében tartott sajtótájékoztatón a 24.hu, a Magyar Hang és a HírTV nem kérdezhetett, ezért most velük nyitották a sort. Magyar állította, ebben semmi szándékosság nem volt.

A kormány elfogadta azt a fideszes javaslatot, hogy a leköszönő miniszterek egy kárpátaljai gyermekotthonnak ajánlják fel a végkielégítésüket, a Gulyás Gergely által megadott számlaszámra utalják majd az összeget. A miniszterek esetén ez bruttó 380 millió forint lehet. Magyar korábban közölte, sem a távozó miniszterek, sem a távozó államtitkárok ne számítsanak végkielégítésre, azt nem fizetik ki. Ezután állt elő Gulyás Gergely a jótékonykodás ötletével. Magyar annyit kért Gulyástól, hogy a leköszönő államtitkárok is nyilatkozzanak, milyen jótékonysági célra utalják a végkielégítésüket.

Orbán Viktorral a választás éjszakája óta nem beszélt. Egy parlamenti vizsgálóbizottság vagy hatóság előtt meg kell jelennie a volt miniszterelnöknek, vele szemben nincs ilyen kötelezettsége – mondta Magyar.

Néhány miniszter helye eldőlt:

ő és a Miniszterelnökség az Alkotmány utca 5-be, a volt Építési és Közlekedési Minisztérium székházába költözik,

a Szociális és Családügyi Minisztérium a Dísz térre, Rogán Antal luxusminisztériumába.

A Miniszterelnökség eddigi épületében a Gazdasági Minisztérium és az Agrárminisztérium lesz, bár Bóna Szabolcs teljes stábja nem fér majd el.

Tarr Zoltán minisztériuma a Szemere utcában lesz, ott, ahol eddig Hankó Balázs tárcája volt.

Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium a Szalay utcában, a régi Oktatási Minisztériumban lesz.

A Tudományos és Technológiai Minisztérium a Vám utcában, az NGM székhelyén lesz, Vitézy Dávid minisztériuma pedig a volt Mol-székházba költözik, ahol eddig az Energiaügyi Minisztérium volt.

A Belügyminisztérium helye még nem dőlt el, az most a 100 milliárdból felújított várbeli épületben van.

Magyar Péter azt mondta, a kormány számára készül egy teljes jelentés a minisztériumi elhelyezésekről, hogy megalapozott döntést tudjanak hozni. Vannak állami tulajdonban lévő épületek, de több minisztérium bérel Schmidt Máriától, „az egyik neves orbáni oligarchától”, illetve vannak még „a Tiborcz-fél maffiakör által épített túlárazott irodaépületek”, ahová kormányváltás előtt „feltűnően gyorsan” elkezdték átköltöztetni a minisztériumokat, állami vállalatokat. Ez elvi kérdés, ez is hozzátartozik a kivizsgálandó ügyek tömkelegéhez – mondta Magyar. Lehet, hogy valakinek többször is kell majd költöznie.

A KEKVÁ-k ügyét a következő kormányülésen is napirendre veszik. A Telex rákérdezett Rogán Antal nyilatkozatára, aki befele menet arról beszélt, a Balásy Gyula-féle Lounge-ügyleteknél „minden törvényszerűen történt”, majd azzal próbált terelni, hogy a Diákhitel Központ vezetőjeként Magyar is aláírt egy ilyen szerződést.

„Azt, hogy Rogán Antal mit mond itt, és mit fog majd a hatóságok előtt mondani, teljesen más kérdés” – reagálta Magyar. Ő, mint minden állami cégvezető, kapott egy keretszerződést, és egy idő után jelezte, hogy ezt nem hajlandó aláírni. Erről egyébként már az első Partizán interjúban is beszélt. „Ott nem az az állami cégvezető követ el bűncselekményt, aki aláírja, vagy lehív abból valamit, hanem az, aki ezt kialkudja, odaadja a saját strómanjának több százmilliárd forint értékben, és utána engedi, hogy túlárazottan tegyen dolgokat.”

Az ügyben már többen tettek feljelentést Magyar ellen, de az ügyészség minden eljárást megszüntetett.

A HírTV kérdésre elítélte, hogy Szentkirályi Alexandrát trágár szavakkal illették és állítása szerint leköpték, de azt visszautasította, hogy a Tisza megjelenése óta lenne ilyen közhangaulat.