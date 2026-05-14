Másfél éven belül kétszer esett hatalmasat részegen egy férfi e-rollerrel

A napokban balesetet szenvedett egy e-rolleres Nyíregyházán, amikor egy nagy teljesítményű rollerrel részegen belehajtott egy úthibába, elvesztette uralmát a jármű felett és felborult. A mentők súlyos sérülésekkel szállították kórházba - írta a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrség.

A posztjuk szerint a férfi alig több mint egy éve hasonló balesetet szenvedett, akkor is részegen borult fel egy nagy teljesítményű rollerrel.

Azt megelőzően 2023 novemberében ittas vezetésen kapták a rendőrök. Ekkor elvették a jogosítványát, a bíróság eltiltotta a járművezetéstől. A rendőrség közölte, az e-rolleresekre is vonatkozik a zéró tolerancia, őket is ellenőrzik.