Pálinkás századossal érkezett a minisztériumba Ruszin-Szendi

Csütörtök reggel új csapatának kíséretében először ment be új munkahelyére Ruszin-Szendi Romulusz hadügyminiszter. A hely a lipótvárosi Balaton utcát jelenti, nem a fideszes elődje által preferált egykori Hadtörténeti épületét a Várban. A Ruszin-Szendivel tartó új arcok közül Pálinkás Szilveszter százados a legismertebb. Egyelőre nem tudni, pontosan milyen pozíciót kap majd a minisztertől. A HVG szerint a következőkből állhat az új miniszter stábja:

Sulyok János, az európéer exfideszes

Sokáig volt a magyar hadsereg legfiatalabb tábornoka, aztán őt is legyőzte Idő Tábornok. Katonaként is főleg védelmi gazdálkodással foglalkozott. Nem is csoda, hiszen a Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola Pénzügy Szaka mellett elvégezte a pécsi Janus Pannonius Gazdálkodási Szakát is, ahol közgazdász diplomát szerzett. Emellett okleveles könyvvizsgáló is. 2002 és 2005 között Brüsszelben, a NATO Katonai Költségvetési Bizottságának tagjaként dolgozott.

2007 és 2011 között az HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség vezérigazgatója, 2011 és 2016 között a HM Gazdasági Tervezési és Szabályozási Főosztály főosztályvezetője, majd 2016-tól a HM Védelemgazdaságért Felelős Helyettes Államtitkára volt. Leszerelése után lakhelyén, Székesfehérváron volt az önkormányzati cégek holdingszerű működését segítő Társaságfelügyeleti Iroda vezetője Cser-Palkovics polgármester alatt.

Kádár Pál a Várból jön

Szintén Fidesz-káder volt Kádár Pál dandártábornok, aki a mostanáig tartó ciklusban a Miniszterelnöki Kabinetiroda alatt működő Nemzetbiztonsági Iroda tanácsadója volt. Az előző Orbán-kormány alatt a honvédelmi tárca államtitkára, majd a Miniszterelnöki Kormányiroda kormányfőtanácsosa volt. A Közszolgálati Egyetemen honvédelmi jogot és igazgatást oktat.

Visszatérhet a két diplomata-katona Sándor fivér is

Sándor Zsolt volt Ruszin-Szendi helyettese, amikor az új miniszter még vezérkari főnök volt. 2023-ban fiatalításra hivatkozva leszerelték, egy év múlva ő lett az athéni nagykövet. A testvére, Sándor Tamás vezette Szolnokon az Összhaderőnemi Különleges Parancsnokságot. 2023 nyarától vezérőrnagyként ő Magyarország NATO-s és EU-s katonai képviselője Brüsszelben.