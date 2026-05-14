Több mint egybillió forintos szerződést kötött a honvédelmi tárca a 4IG-vel, hetekkel a választás előtt

1 311 050 000 000 forint értékű, vagyis 1311 milliárd forintról szóló, kilenc évre szóló keretszerződést kötött a választás előtt közvetlenül a honvédelmi minisztérium és a Jászai Gellért-féle 4ig - írja a HVG. A szerződés április elején hatályba is lépett.

A megállapodás tárgya a következő:

Magyarország minősített időszaki vezetés-irányítási rendszerének digitalizációs fejlesztése program

Hogy ez pontosan mit takar, azt a szerződés titkossága miatt egyelőre nem tudni. A papírt egyik oldalról a honvédelmi tárca és egyik szerve, a Magyar Honvédség Anyagellátó Raktárbázis közösen írták alá, a másik fél a 4ig százszázalékos leánycége, a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. volt.

Az államközeli, kormányzati megbízásokkal gigantikus méretűre növesztett 4ig űrhadviselési leánycégének tavaly még aránylag szerény, 12 milliárdos árbevétele volt, az egész csoportnak pedig 764 milliárdos. Vagyis a keretszerződés - elvileg - akár az űrcég 109 évnyi bevételének megfelelő forgalmat is biztosíthat nekik a következő 9 évben. A 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. főleg műholdfejlesztéssel és drónvédelemmel foglalkozik, illetve földmegfigyelési adatok feldolgozásával.

A még fideszes vezetésű honvédelmi minisztérium a HVG kérdésére nem cáfolta a szerződés tényét, és azt írták, hogy az benne lesz a kormányzati átadás-átvételben.