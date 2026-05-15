Hankó Balázs 261,7 milliárd forintot adott Krausz Ferenc alapítványának

A választás előtt két hónappal kötött Hankó Balázs, volt kulturális és innovációs miniszter közfeladat-finanszírozási szerződést a Fidesz-kormánnyal kifejezetten szívélyes viszont ápoló Nobel-díjas Krausz Ferenc által irányított Élvonal Alapítvánnyal 261,7 milliárd forint értékben, írja a Magyar Hang a közérdekű adatigényléssel kikért szerződésre hivatkozva.

Egy másik, ugyanilyen módon megszerzett dokumentum szerint 2026. április 30-ig az alapítványnak már folyósítottak 22 381 152 992 forintot. Emellett 2026-ra kapnak még 400 millió forint működési támogatást, amit a későbbi években a fogyasztói árindexszel összhangban emelnek.

Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus a szülővárosában, Móron, a Wekerle Sándor Szabadidőközpontban tart előadást 2024. május 9-én. Fotó: Bodnár Boglárka/MTI/MTVA

A szerződésben foglaltak szerint a 261,7 milliárdos finanszírozás egy része az alapfinanszírozás, amely „kiszámítható finanszírozást biztosít az alapítvány által ellátott közfeladatok magas színvonalú megvalósításához”, illetve a szükséges infrastrukturális feltételek megteremtéséhez. Ide értendő az alapítvány leendő székhelyeként és központjaként funkcionáló Élvonal Központ infrastruktúrális beruházása. Emellett a szerződésben szerepel indikátor és teljesítmény alapú finanszírozás is. A finanszírozás felhasználásáról az alapítvány évente készít beszámolót és elszámolást. A szerződést módosítani pedig csak a felek kölcsönös egyetértésével lehet.

Az Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítvány a napokban azzal került be a hírekbe, hogy a Telex információi szerint „a belpolitikai helyzetre hivatkozva” kihátrált a Nemzeti Tudósképző Akadémia (NTA) finanszírozása mögül. Krausz Ferenc kifejtette, hogy ameddig nem kapnak biztosítékot arra, hogy az új kormány az előző kormánnyal kötött finanszírozási szerződést maradéktalanul betartja, addig nem vállalnak jelentős kötelezettségeket.

Az alapítvány tavaly jött létre, a Semjén Zsolt által akkor benyújtott, létrehozásról szóló törvényjavaslat szerint „alapvető cél, hogy hazánkban létrejöjjön egy világszínvonalú kutatói környezet, amely a jelen és jövő világhírű magyar kutatóit szolgálja”, és a kormány úgy látja, hogy „ennek a kiemelkedő kutatói ökoszisztémának és a Magyarországon végzett élvonalbeli kutatások növekvő arányának a garanciáját az ÉLVONAL Csúcskutatási és Tehetséggondozási Program elindulása nyújthatja”.