A délelőtti gatyánál kilógatós, kólás dobozos szóváltás után Magyar Péter kirúgta Havasi Bertalant

Ritkán jelenik meg szombaton Magyar Közlöny, de amikor igen, annak nyomós oka van. Most a nyomós okot Havasi Bertalan szolgáltatta. Valamint az a szóváltás, amibe Orbán Viktor egykori sajtófőnöke, majd Rogán Antal helyettes államtitkára keveredett szombaton a Karmelitát és a budai várban lévő két másik kormányzati épületet bejáró Magyar Péterrel.

Fotó: Németh Dániel/444

A szürreális párbeszédükről, aminek része volt a gatyánál kilógatás, az Orbán-féle kólás doboz ügye és Havasi esetleges felmentési pénzének a sorsa, bővebben írtam napközben, nem térek rá vissza.

Rögzítsük hát a tényt: a szombaton kora este kijött Közlöny egyetlen oldalas, egyetlen, mindössze három sorból álló miniszterelnöki határozatot tartalmaz. Ennek teljes szövegét idézem:

„A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 228. § (2) bekezdés b) pontja alapján – a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter javaslatára – dr. Havasi Bertalant, a Miniszterelnöki Kabinetiroda helyettes államtitkárát e tisztségéből – azonnali hatállyal – felmentem.

Magyar Péter s. k.,

miniszterelnök”

Hogy pontosan mit, vagyis kit értett „a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszteren”, arra csak tippelni tudom, hogy Ruff Bálintot, mivel az eddig ilyen néven futó Rogán-féle minisztérium a Ruff-féle Miniszterelnökségbe olvadt be.

Havasi egyébként már pénteken arról beszélt, hogy ugyan bejár dolgozni, de igazából csak „szivarozgatok reggeltől estig”, és mivel nem szeretne Magyar Péter alatt dolgozni, állást keres. Felmondani nem akart, hiszen nem volt állásajánlata, várta, hogy kirúgják és megkapja a felmentési pénzért.

Amiért, ha a délelőtti szóváltásukhoz mindketten tartják magukat, bírósághoz kell fordulnia.