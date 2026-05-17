Bögi Viktória lesz Gajdos László helyettese

„Dr. Bögi Viktória vezeti majd az Élő Környezetért Felelős Minisztérium parlamenti munkáját. A tárca parlamenti államtitkári posztját Dr. Bögi Viktória jogász, elhivatott ügyvéd és közigazgatási szakember veszi át. Kilencéves közigazgatási múltja, valamint kiterjedt jogi és ügyvédi gyakorlata a garancia arra, hogy a legnehezebb helyzetekben is határozott, magas vitakultúrájú és fegyelmezett képviseletet biztosítson a minisztériumnak”

– írta Facebook-bejegyzésében Gajdos László környezetvédelmi miniszter. Gajdos még hétfőn nevezte meg Bögi Viktóriát, mint az egyik államtitkárát, most pedig azt is tisztázta, hogy ő lesz a parlamenti államtitkár, aki a miniszter első számú helyettese is egyben a hatályos jogszabályok szerint.

Bögi Viktória, a Tisza jelöltje a Fejér megyei 3-as számú választókerületben

Bögi Viktória tiszás jelöltként 54 százalékot szerezve verte meg Fejér megye 3-as számú választókerületben a fideszes Tessely Zoltánt. Életrajza szerint „jogi pályája a közjegyzőség világában indult, majd kilenc éven át a közigazgatásban dolgozott, ahol gyámügyi és önkormányzati területen szerzett olyan tapasztalatokat, amelyek később ügyvédként is meghatározták a gondolkodását. Ma főként családjogi ügyekben képviseli a hozzá fordulókat.”

