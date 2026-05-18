Kiesett egy 17 éves lány a negyedik emeletről, a rendőrség emberölés miatt nyomoz

Emberölés miatt indított eljárást a rendőrség, miután kiesett egy negyedik emeleti lakásból egy 17 éves lány Szentlőrincen – közölte a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A rendőrségre reggel érkezett bejelentés arról, hogy egy szentlőrinci lakásból kiesett egy lány, akit a mentők súlyos, életveszélyes sérülésekkel vittek kórházba. A 17 éves fiatal nem sokkal később elhunyt, írták.

Az eset tisztázása jelenleg is tart, de tekintettel arra, hogy az idegenkezűség nem zárható ki, a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés miatt indított eljárásban vizsgálja a haláleset körülményeit.

