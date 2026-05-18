Tárgyalni kezd a külügy az ukránokkal a magyar kisebbség jogainak rendezéséről

POLITIKA

A kárpátaljai magyarság képviselőinek bevonásával megkezdődnek a magyar–ukrán szakértői szintű egyeztetések a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezése érdekében, jelentette be az oldalán Orbán Anita külügyminiszter, miután telefonon egyeztetett Andrij Szibiha ukrán külügyminiszterrel. A tárgyalódelegációk keddtől online egyeztetnek. Orbán Anita szerint ezek a megbeszélések fontos alapot teremthetnek a kisebbségi jogok mielőbbi, megnyugtató rendezéséhez.

Magyar Péter a választások megnyerése után bejelentette, hogy a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak bővítéséhez köti Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásainak megnyitását. A Bloomberg a miniszterelnök brüsszeli tárgyalása után arról írt, hogy Magyar olyan feltételeket szabott, amik nagyrészt megegyeznek azzal a 11 pontos követeléslistával, amit még Orbán Viktor terjesztett az ukrán vezetés elé 2024-ben. Ezek az Ukrajnában élő magyar kisebbség jogaira és a magyar nyelvű oktatáshoz való hozzáférésre vonatkoztak. Magyar Péter június elejére kezdeményezett találkozót Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel Beregszászban, hogy új alapokra helyezzék a magyar–ukrán kapcsolatokat, valamint tárgyaljanak a kárpátaljai magyarság nyelvi és kulturális jogainak visszaállításáról.

Magyar akkor úgy látta, hogy az ukrán kormány által 2025-ben bejelentett oktatási engedmények „előremutatóak, de nem elegendőek”. Például kifogásolja, hogy Ukrajnában a felsőoktatás továbbra is egynyelvű, az érettségi vizsgák ukrán nyelvűek, és a nyelvhasználat más hivatalos területein sem történt érdemi változás. Így a magyarok még a magyarlakta településeken sem kérhetnek ügyintézést az anyanyelvükön.

POLITIKA Andrij Szibiha magyar nyelvű oktatás uniós csatlakozás kisebbségi jogok Volodimir Zelenszkij magyar péter ukrán-magyar egyeztetések orbán anita ukrán külügyminiszter kárpátaljai magyarok kárpátalja
Kapcsolódó cikkek

Magyar Péter június elsejére beregszászi találkozót kezdeményez Volodimir Zelenszkijjel

„A Kárpátalján élő magyarok érdeke az, hogy új alapokra helyezzük Magyarország és Ukrajna kapcsolatát.”

Haász János
POLITIKA