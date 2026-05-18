Tévesen szabhatott ki 55 millió eurós bírságot a spanyol adóhatóság Shakirára

Shakira visszakaphat több mint 60 millió eurót a spanyol adóhatóságtól, miután a spanyol központi büntetőbíróság hétfőn kimondta, hogy jogtalanul kötelezték utólagos adófizetésre és bírságolták meg.

A popsztárról még 2021-ben mondta ki a spanyol központi gazdasági közigazgatási bíróság, hogy köteles 55 millió eurót fizetni az adóhatóságnak, mert 2011-ben már Spanyolországban élt, mégsem ott fizetett személyi jövedelemadót bevételei után.

Az akkori döntés ellen Shakira fellebbezett, amelynek a központi büntetőbíróság most helyt adott, és megsemmisítette az öt évvel ezelőtti ítéletet.

A központi büntetőbíróság szerint az adóhatóság nem tudta bizonyítani, hogy 2011-ben az énekesnő – állításával ellentétben – több mint 183 napig tartózkodott a dél-európai országban, amely az adófizetési kötelezettség törvényi feltétele.

Az adóhatóság korábban azzal érvelt, hogy Shakira akkor már kapcsolatban volt Gerard Piqué-vel, az FC Barcelona focistájával.

Fotó: ANGELA WEISS/AFP

A bíróság most viszont úgy látta: 2011-ben „nem létezett jogilag elismert családi egység” kettejük között, mivel nem voltak házasok, és nem voltak közös kiskorú gyerekeik sem.

A hétfőn hozott ítélet arra kötelezte az adóhatóságot, hogy visszafizesse az adó és a bírság összegét a kamatokkal és a perköltséggel együtt, amely az első becslések szerint meghaladja a 60 millió eurót.

A központi büntetőbíróság döntése nem jogerős. Az EFE spanyol hírügynökség értesülése szerint az adóhatóság fellebbezni fog az ítélet ellen.

„Soha nem történt csalás, és maga az adóhivatal sem tudta soha bebizonyítani az ellenkezőjét, egyszerűen azért, mert nem volt igaz” – fogalmazott a döntést követően kiadott közleményében a kolumbiai sztár.

Mint írta, nyolc éven át bűnösként kezelték és el kellett elviselnie a brutális nyilvános megszégyenítést, a hírneve lerombolására irányuló szervezett kampányokat, amelyek az egészségét, családja jólétét is befolyásolták.

„Legnagyobb kívánságom az, hogy ez az ítélet precedenst teremtsen az adóhivatal számára, és szolgálja a névtelen polgárok ezreit, akiket nap mint nap bántalmaz és összetör egy olyan rendszer, amely feltételezi a bűnösségüket, és arra kényszeríti őket, hogy bizonyítsák ártatlanságukat” – hangsúlyozta.

A központi büntetőbíróság mostani határozata nem befolyásolja azt a már lezárt büntetőeljárást, amely kimondta, hogy az énekesnő 14,5 millió euró értékű adócsalást követett el 2012 és 2014 között. Shakira akkor egyezséget kötött az ügyészséggel, beismerte bűnösségét és elfogadta a kiszabott 7,8 millió eurós bírságot is.

Az énekesnő azóta különvált az egykori labdarúgótól, és gyerekeivel együtt 2023-ban Miamiba költözött. (MTI)