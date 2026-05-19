Az iráni állami tévében Trump és Netanjahu fejét vették célba a lövöldözős oktatóműsorban

Az iráni állami televízió, az IRIB több módon is beszállt az iráni civilek fegyveres mozgósításába. A csatorna látványos kiképzőműsorokat sugároz, amelyekben például Donald Trump amerikai elnök és Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök homlokára irányzott szimulált lövéseket mutattak be. De van ennél is aktívabb bemutató: az egyik műsorvezető az Egyesült Arab Emírségek zászlajára adott le több lövést a stúdió falain belül, aztán a plafonba is belelőtt párat próbaképp.

A fegyverkezésre buzdító adások élő stúdióbemutatókon keresztül tanítanak különböző lőfegyverek, például Kalasnyikovok, mesterlövészpuskák és rakétavetők használatát és szétszerelését is.

A csatorna mecsetekben tartott fegyveres kiképzésekről is közvetített, ezeken az oktatásokon egyaránt részt vesznek nők és férfiak, valamint kiskorú gyerekek is. A CNN szerint a civileknek alapvető fegyverhasználati órákat tartó kioszkok számai megnövekedtek az elmúlt napokban, az iráni hatóságok a lakosságot további konfliktusokra készítik fel. Mohsen Barmahani, az IRIB helyettes vezetője szükségesnek és helyénvalónak találta a fegyverhasználatról szóló műsorokat, szerinte „háborús helyzetben, egy olyan országban, amely egyszerre áll harcban a világ összes nagyhatalmával és az elnyomásukkal, teljesen természetes, hogy a nemzeti média is hadi üzemmódra vált. Az, hogy a műsorvezetők fegyverekkel jelennek meg a műsorokban, arra szolgál, hogy emlékeztesse az embereket ezekre a tanításokra”.

Az IRIB közvetlenül az ajatollah felügyelete alatt működik. Az új ajatollah, Mojtaba Hamenei állapota továbbra sem ismert, az utolsó jelentések szerint súlyosan megsérült a háború első támadási hullámában. Apja, a korábbi ajatollah Ali Hamenei, akit Trump a “világtörténelem egyik leggonoszabb emberének” hívott, február 28-án vesztette életét a Teherán elleni amerikai-izraeli csapások következtében. (Euronews)