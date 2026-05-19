Janez Jansa bevállalta a Moszkva-párti szélsőjobbot, hogy negyedjére is miniszterelnök lehessen

Janez Jansa háromszoros szlovén miniszterelnöknek sikerült összehoznia a támogató többséget maga mögött, így pénteken jöhet is a parlamenti szavazás a jobboldali politikus negyedik miniszterelnökségéről - írja a Reuters. A Jansát támogató koalíció csak úgy jöhetett össze, hogy az illiberális, de ennek ellenére atlantista és oroszellenes politikus vállalta az összebútorozást a moszkovita szélsőjobbal.

Szlovéniában két hónapja áll fenn politikai patthelyzet, miután a márciusi választásokat a korábbi liberális miniszterelnök, Robert Golob Szabadság Mozgalma nagy hajrá után éppen hogy megnyerte Jansa jobboldali SDS-e előtt. Csakhogy a győztes Szabadságnak is csak 29 képviselője lett az SDS 28-ával szemben, a két tömbnek pedig a logikus szövetséges kis pártokkal együtt 40, illetve 37 támogatója volt. A lehetőséget elsőként megkapó Golob pedig egyszerűen nem tudott összehozni olyan koalíciót, amit legalább 46 képviselő támogatott volna a 90 fős parlamentben. Így győztesből bukott miniszterelnök lett, amikor április 20-án visszaadta a lehetőséget Jansának.

Akinek szintén nem volt könnyű dolga. A természetes szövetségesnek tűnő, 6 képviselővel rendelkező Demokratákkal az volt a gond, hogy pont az SDS-ből váltak ki és egymagukban amúgy sem lettek volna elegendők, a szintén jobbos Resnicával (5 képviselő) pedig az, hogy ők keményvonalas, NATO-ellenes putyinista bábok.

Végül mégis az lett a megoldás, hogy ők is beléptek Jansa támogatói közé, igaz kormányzati szerepet nem vállalnak. Az új koalíció így 50 támogató szavazatra számíthat a 90-ből, a tagjai pedig az SDS, az Új Szlovénia, a Demokraták, az NSI, a Focus és kívülről a Resnica.

Jansa Orbán Viktor egyik balkáni szövetségese volt, a magyar miniszterelnök korábban NER-pénzből tolatta meg a kampányait.