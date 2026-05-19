Janez Jansa bevállalta a Moszkva-párti szélsőjobbot, hogy negyedjére is miniszterelnök lehessen

külföld
Janez Jansa
Fotó: JURE MAKOVEC/AFP

Janez Jansa háromszoros szlovén miniszterelnöknek sikerült összehoznia a támogató többséget maga mögött, így pénteken jöhet is a parlamenti szavazás a jobboldali politikus negyedik miniszterelnökségéről - írja a Reuters. A Jansát támogató koalíció csak úgy jöhetett össze, hogy az illiberális, de ennek ellenére atlantista és oroszellenes politikus vállalta az összebútorozást a moszkovita szélsőjobbal.

Szlovéniában két hónapja áll fenn politikai patthelyzet, miután a márciusi választásokat a korábbi liberális miniszterelnök, Robert Golob Szabadság Mozgalma nagy hajrá után éppen hogy megnyerte Jansa jobboldali SDS-e előtt. Csakhogy a győztes Szabadságnak is csak 29 képviselője lett az SDS 28-ával szemben, a két tömbnek pedig a logikus szövetséges kis pártokkal együtt 40, illetve 37 támogatója volt. A lehetőséget elsőként megkapó Golob pedig egyszerűen nem tudott összehozni olyan koalíciót, amit legalább 46 képviselő támogatott volna a 90 fős parlamentben. Így győztesből bukott miniszterelnök lett, amikor április 20-án visszaadta a lehetőséget Jansának.

Akinek szintén nem volt könnyű dolga. A természetes szövetségesnek tűnő, 6 képviselővel rendelkező Demokratákkal az volt a gond, hogy pont az SDS-ből váltak ki és egymagukban amúgy sem lettek volna elegendők, a szintén jobbos Resnicával (5 képviselő) pedig az, hogy ők keményvonalas, NATO-ellenes putyinista bábok.

Végül mégis az lett a megoldás, hogy ők is beléptek Jansa támogatói közé, igaz kormányzati szerepet nem vállalnak. Az új koalíció így 50 támogató szavazatra számíthat a 90-ből, a tagjai pedig az SDS, az Új Szlovénia, a Demokraták, az NSI, a Focus és kívülről a Resnica.

Jansa Orbán Viktor egyik balkáni szövetségese volt, a magyar miniszterelnök korábban NER-pénzből tolatta meg a kampányait.

külföld kormányalakítás janez jansa sds Szlovénia koalíció
Kapcsolódó cikkek

Robert Golob nem tudott kormányt alakítani Szlovéniában, visszatérhet Orbán szövetségese

Janez Janša talán össze tudna rakni egy koalíciót, legalábbis az oroszpárti szélsőjobb külső támogatásával. A parlamenti patthelyzet miatt azonban a kormányfői poszt olyan forró krumpli Szlovéniában, amit senki sem akar igazán.

Inkei Bence
külföld