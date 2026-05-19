Meghalt Balás Eszter szobrász

Balás Eszter az önportréja mögött

79 éves korában meghalt Balás Eszter szobrászművész.

Balás Eszter: Szerelem - földi szerelem

Az 1947-es születésű, budapesti Balás a Kisképzőbe járt, majd ‘72-ben végzett a Képzőművészeti Főiskola szobrász szakán. 1976 és 79 között Derkovits-ösztöndíjas volt és megkapta a Római Magyar Akadémia ösztöndíját is. Később tanított is a Képzőn.

Balás Eszter: Átjáró 003



Kísérletező volt, játékos, gyakran ironikus és vicces. Bejátszotta az egész pályát, az érméktől és kisplasztikáktól a monumentális köztéri szobrokig. A legmerevebb időkben is könnyedség és szellemesség sugárzott a munkáiból. Laza, jó keze volt, de a munkái nem a formai bravúrokról, hanem érzelmi-szellemi kérdésekről szóltak.

Bibó István bronz-mészkő portréja

A kísérletezés és a személyesség jegyében habzsolta a legkülönfélébb alapanyagokat is, a bronztól és kőtől a márványon, a terrakottán és gipszen át a műanyagokig.

Balás műanyag kígyószobra Nagykanizsán

Jó megfigyelőként kiváló portréi voltak, egyik specialitása a geometriai testekkel kombinált portré volt, ami sokakban az egyiptomi szobrászat hatását idézte fel. De voltak teljesen absztrakt munkái is. Jó pár köztéri alkotása is van, például a balatonfüredi Bibó István-szobor.

1994-ben Munkácsy-díjat kapott.