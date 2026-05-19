Scherer Péter Fotó: Cseke Csilla/MTI/MTVA

64 éves korában, kedden délelőtt meghalt Scherer Péter színész. Az általa alapított Nézőművészeti Kft. friss fb-posztja szerint „ma délelőtt örökre elaludt!”.

„Nyugodj békében Pepe! Álmodj szépet!” - írták búcsúzóul társulatának tagjai. Aki meggyászolná, az elmehet a kedden 21 órakor kezdődő virrasztására a B32 Galéria és Kultúrtérbe. Cìm: 1111 Bartók Béla ut 32.

Scherer Péter 1961-ben született Ajkán, Szombathelyen érettségizett, aztán a budapesti Műszaki Egyetemen szerzett építőmérnoki diplomát. De már építészhallgatóként az Arvisura Társulat tagja volt. A Színészkamarától 95-ben kapott színművész oklevelet. Némi szabadúszás után olyan társulatok tagja volt, mint a Bárka Színház, a Krétakör és a Nézőművészeti Kft.

Rengeteg alternatív és kőszínházi előadásban szerepelt színészként, rendezett is és igen népszerű sorozatszínésznek is számított a számtalan filmszerepe mellett. Sokat szerepelt hangjátékokban és keresett szinkronszínésznek is számított.

Drámai és humoros szerepekben is nagyszerű volt, így a film- és színikritkusok díja, valamint a Jászai Mari-díj mellett elnyerte a Karinthy-gyűrűt is. Idén kapta meg a Páger Antal-színészdíjat.