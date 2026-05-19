Plusszal zárt tavaly a Fidesz, másfél milliárd forint maradt a pártkasszában

belföld

Kilenc milliárd bevétellel, hét és fél milliárd kiadással plusszal zárta a Fidesz a 2025-ös pártkasszát – derült ki a hétfő esti Magyar Közlönyből. Ez előrelépés, hiszen 2024-ben még 400 milliós mínusszal zárt a párt, pedig az adományok összege még csökkent is tavaly.

Orbán Viktor beszél a választás éjszakáján
Fotó: Németh Dániel/444

Míg 2024-ben 760 millió forintot kapott a párt adományozóktól, 2025-ben csak 281 milliót – a legtöbbet, 10 milliót Fockter Vilmostól, 6,6 milliót Ágh Pétertől és hasonló összeget V. Németh Zsolttól. A párttagok tagdíjaiból 321 millió forint jött be, a központi költségvetésből pedig több mint 1 milliárdot a párt, 7,3 milliárdot a parlamenti képviselőcsoport.

A legnagyobb kiadásokat a „politikai tevékenység kiadása”, a „működési kiadások” és az „eszközbeszerzések” jelentették. 50 millió ment „egyéb szervezeteknek” szóló támogatásra.

belföld ágh péter párttámogatás pártkassza fidesz eszközbeszerzések központi költségvetés működési kiadások orbán viktor v. németh zsolt németh zsolt költségvetési támogatás