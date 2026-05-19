Plusszal zárt tavaly a Fidesz, másfél milliárd forint maradt a pártkasszában

Kilenc milliárd bevétellel, hét és fél milliárd kiadással plusszal zárta a Fidesz a 2025-ös pártkasszát – derült ki a hétfő esti Magyar Közlönyből. Ez előrelépés, hiszen 2024-ben még 400 milliós mínusszal zárt a párt, pedig az adományok összege még csökkent is tavaly.

Míg 2024-ben 760 millió forintot kapott a párt adományozóktól, 2025-ben csak 281 milliót – a legtöbbet, 10 milliót Fockter Vilmostól, 6,6 milliót Ágh Pétertől és hasonló összeget V. Németh Zsolttól. A párttagok tagdíjaiból 321 millió forint jött be, a központi költségvetésből pedig több mint 1 milliárdot a párt, 7,3 milliárdot a parlamenti képviselőcsoport.

A legnagyobb kiadásokat a „politikai tevékenység kiadása”, a „működési kiadások” és az „eszközbeszerzések” jelentették. 50 millió ment „egyéb szervezeteknek” szóló támogatásra.