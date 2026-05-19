Sándor Zsolt altábornagy az új vezérkari főnök

Ruszin-Szendi Romulusz bejelentette, hogy felkérte Sándor Zsolt altábornagyot, hogy vállalja el a Magyar Honvédség Vezérkar főnöki feladatát. A honvédelmi miniszter így indokolta a döntését:

„Amikor én a Vezérkar főnöke voltam, őt választottam helyettesemnek.

Ismerem. Szolgáltam vele. Harcoltunk együtt a rendszerért, harcoltunk együtt terepen és harcoltunk együtt a katonáinkért.

Maximális a bizalmam felé.

Az értékrendünk azonos.

Ő nem „csak” parancsnok, igazi bajtárs.

Sándor Zsolt altábornagy több mint három évtizedes katonai pályafutása során végigjárta a ranglétrát a szakaszparancsnoki szinttől a legmagasabb vezetői beosztásokig. Szolgált külföldi műveletekben, NATO-környezetben, és bizonyított vezetőként, emberként és katonaként is. Igazi példa.”

Ruszin-Szendi szerint egyértelmű az új vezérkari főnök feladata:

„Helyre kell állítani a haderőben az állomány bizalmát, javítani a morált.

Meg kell teremteni a harmonikus működést a Magyar Honvédség és a Honvédelmi Minisztérium között.

És egy dolgot egyértelművé teszek: a félelemre épített vezetésnek vége.

A Magyar Honvédségben nincs helye annak, hogy az állomány bizonytalanságban vagy rettegésben szolgáljon.

A vezetés alapja a bizalom, a kiszámíthatóság és az egymás iránti felelősség lesz.”

2023 elején egyike volt annak a több mint 110 tisztnek, akiket Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi évértékelő beszéde utána a Bálna emeletén Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy, akkori vezérkari főnök jelenlétében kirúgtak.

Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy, a Honvéd Vezérkar főnöke beszédet mond a honvédség toborzását támogató kampány nyitórendezvényén a Bálna Budapestben 2023. február 13-én. Fotó: Mónus Márton/MTI/MTVA

A múlt héten a HVG azt írta róla: „Visszatér Sándor Zsolt is, aki 2021–2023 között a vezérkari főnök helyettese volt, így szolgált Korom Ferenc, majd Ruszin-Szendi Romulusz alatt is. Ahogy 2023-ban egykori főnökét, Ruszin-Szendit elérte a honvédségnél levezényelt »fiatalítási hullám«, ennek ő is áldozatául esett. A HVG-nek adott interjújában Ruszin-Szendi sérelmezte is, hogy a helyettesének a neve volt az első, amely bekerült a borítékba. Az altábornagy végül 2024-től diplomáciai megbízást kapott, athéni nagykövet lett, ahonnan, most, úgy tűnik, visszatér, és kulcspozíciót kaphat a tárcánál.”