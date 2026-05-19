Szegény fideszes megpróbált visszavágni Magyar Péter bejárásos videóiért, de nem értette a lényeget

Itt a fideszes válasz Magyar Péter több múlt heti videójára, amikben a miniszterelnök a NER olyan, a budai Várban álló kormányzati épületeit járta be, amiket eddig jórészt eltitkoltak a közvélemény elől, leginkább a közhivatalokban szokatlan luxus miatt. A kesztyűt most Panyi Miklós fideszes parlamenti képviselő vette fel. A forgatási helyszín a Kossuth téren, a metró kijáratától nem messze álló Szabad György irodaház, ahová a Tisza képviselői a Fehér Háznak is becézett Képviselői Irodaház helyett költöznek. Az öregebb budapestiek METESZ-székház néven ismerhették a korábban a helyén állt épületet. A Tisza pedig azért nem költözik a Fehér Házba, ahová papírforma alapján mentek volna, mert Magyar Péter azt mondta, hogy nem akarnak abból a házból dolgozni, amit a kommunista állampárt irodáinak építettek annak idején. Vagyis szimbolikus politizálás miatt.

Panyi Miklós

A fideszes leleplező videó a következőképpen néz ki:

Panyi Miklós az irodaház egyik random folyosóján sétál. Luxus nyomai nem látszanak, de Panyi nem is tesz említést ilyesmiről. A képviselő azt hiányolja, hogy a tiszások még nem költöztek be az új munkahelyükre. Aztán benézünk az egyik irodába. A spártai kifejezés talán túlzás, de az biztos, hogy luxusvád fel sem merülhet: kis alapterület, fehérre festett falak, padlószőnyeg, egy sima szekrény meg egy alap íróasztal található benne, rajta számítógéppel. Megnézünk egy másik irodarabszolgacellát, az is ugyanilyen. Panyi azután arról beszél, hogy a fideszesek mennyire sok törvényjavaslatot nyújtottak be 2010-ben a parlament alakuló ülése utáni napokban, a tiszások bezzeg itt sincsenek.

A képviselő közben kiér a tetőteraszra, ahol annak a meggyőződésének ad hangot, hogy a Tisza luxusminisztériumügyi kritikáinak az volt a lényege, hogy „borzalmas, hogy a Várból meg bizonyos kormányzati épületekből szép a kilátás.” Amiket azzal vél megsemmisíteni, hogy megmutatja, innen a Dunát, a szemközti Várhegyet és a Parlamentet látni. Azzal a felkiáltással, hogy „Hát nézzük meg, mi az a borzalmas kilátás, amit a tiszás képviselőknek a következő években el kell viselniük.”

Mindez annak a pártnak a képviselőjétől, amelynek alapító szellemi vezére életműve csúcsaként egy tökéletes kilátással bíró teraszt építtetett magának.

A vége még talányosabb, Panyi zárásnak ugyanis arról beszél, hogy itt eddig olyan országgyűlési tisztviselők dolgoztak, akik a „napi nyolc órájukat munkavégzéssel itt töltötték.” Hogy ennek mi a jelentősége? „A tiszás képviselők részéről majd meglátjuk, hogy a következő időszakban hetente hány órát fognak itt munkavégzéssel tölteni, de gyanítom, hogy sokkal, sokkal sokkal kevesebbet.” Panyi nem említi, hogy a képviselők munkájának egy része a parlamenti ülésteremben folyik, illetve a saját választókerületükben, ahol a választóikkal találkoznak, így a kétfajta munkavégzés egyáltalán nem hasonlítható össze és semmilyen képviselő sem ül 8 órát az irodájában, különben joggal váltanák le. Az is igaz, hogy az ő pártjának alig vannak egyéni körzetben győztes képviselői, így kevesen tudhatják, milyen a rendes parlamenti munka. Magát Panyit el sem indították egyéniben, a lista 170. helyéről került be Orbán Viktor kegyéből.

A végső konklúziója a videóban: „A lényeg az, hogy a tiszás képviselőknek is jár a kilátás és járnak az olyan feltételek, amiket láthattunk.”

Rejtélyes, mire gondolhatott Panyi, hiszen: