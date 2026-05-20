A türelem és a pontos politikai időzítés erényeit csillogtatja a vadászlobbi: Semjén helyett már Bárándy az új fővadász

Nagyobb a visszarendeződés vadászfronton, mit amit az újrainduló Heti Hetes jelentett a kereskedelmi tévés politikai vicceskedésben: Semjén Zsolt helyett Bárándy Péter, a Medgyessy Péter hajdani igazságügy-minisztere lesz az új fővadász. Pontosabban a Magyar Vadászati Védegylet új elnöke.

Ezt a tisztséget - mint a váltást észlelő 24.hu írja, ez az ország egyik legrégebbi, vadászati érdekképviseleti szerve - idáig Semjén töltötte be, de a volt miniszterelnök-helyettes pár napja lemondott, mondván, már nem tudja olyan remekül képviselni a vadászok érdekeit, mint idáig.

Fotó: Bankó Gábor/444

Ennek a vadászlobbinak a hivatalos lapja a Nimród című vadászújság, aminek pedig Kovács Zoltán nemzetközi kormányszóvivő volt a főszerkesztője - de mostanra már az ő neve is eltűnt az impresszumból.

Kovács Zoltán lett a Nimród Vadászújság főszerkesztője

Az Országos Magyar Vadászati Védegylet enöksége három évtized után lecserélte az eddigi főszerkesztőt a 2021. évi „Egy a természettel" Vadászati és Természeti Világkiállítás lebonyolításáért felelős kormánybiztosra.

Semjén Zsolt lemondott az Országos Magyar Vadászati Védegylet elnöki pozíciójáról

„A megváltozott körülmények között nem tudná olyan hatékonyan képviselni az ágazat érdekeit, mint korábban tette.”

