A türelem és a pontos politikai időzítés erényeit csillogtatja a vadászlobbi: Semjén helyett már Bárándy az új fővadász

Nagyobb a visszarendeződés vadászfronton, mit amit az újrainduló Heti Hetes jelentett a kereskedelmi tévés politikai vicceskedésben: Semjén Zsolt helyett Bárándy Péter, a Medgyessy Péter hajdani igazságügy-minisztere lesz az új fővadász. Pontosabban a Magyar Vadászati Védegylet új elnöke.

Ezt a tisztséget - mint a váltást észlelő 24.hu írja, ez az ország egyik legrégebbi, vadászati érdekképviseleti szerve - idáig Semjén töltötte be, de a volt miniszterelnök-helyettes pár napja lemondott, mondván, már nem tudja olyan remekül képviselni a vadászok érdekeit, mint idáig.

Ennek a vadászlobbinak a hivatalos lapja a Nimród című vadászújság, aminek pedig Kovács Zoltán nemzetközi kormányszóvivő volt a főszerkesztője - de mostanra már az ő neve is eltűnt az impresszumból.