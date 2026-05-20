Letartóztatták a férfit, aki rendőrnek adta ki magát és embereket bántalmazott Isaszegen

Elrendelték a letartóztatását a férfinak, aki szabadnapos rendőrnek adta ki magát és több embert bántalmazott az isaszegi vasútállomáson – közölte a Budapest Környéki Törvényszék szerdán az MTI-vel.

Május 16-án három ember vonattal utazott, és hangoskodásukkal zavarták a többi utast. Miután Isaszegen leszálltak, a polgárőrök bekísérték őket az állomás várótermébe. Ekkor megjelent a polgári ruhát viselő férfi, aki közölte velük, hogy ő szabadnapos rendőr, majd mutatott egy, a rendőrségi szolgálati jelvényre a megtévesztésig hasonló igazolványtokot.

A férfi felszólította a három embert, hogy álljanak a fal mellé, és tegyék le a személyes tárgyaikat a földre. Ezután drogfogyasztáshoz használható eszközöket talált náluk, majd bántalmazta és szidalmazta őket. A bántalmazást csak akkor hagyta abba, amikor az egyik polgárőr gyanakodni kezdett, hogy a férfi valójában nem rendőr, és rászólt. Ezután a férfi ismét szabadnapos rendőrnek adta ki magát, és bejelentést tett a 112-es segélyhívón.

Fotó: Daniel - stock.adobe.com

A kiérkező rendőrök őt is igazoltatták, majd előállították a gödöllői rendőrkapitányságra. A bíróság szerint fennáll a veszélye annak, hogy a férfi – az előélete miatt – szabadlábon újabb bűncselekményt követne el, vagy megpróbálná befolyásolni a bizonyítást.

A Budakörnyéki Járásbíróság nyomozási bírója meghallgatta a gyanúsítottat, majd az ügyészi indítvánnyal egyetértve elrendelte a letartóztatását. A letartóztatás legfeljebb június 19-ig tarthat, illetve addig, amíg az elsőfokú bíróság döntést nem hoz az ügyben. Az ügyész tudomásul vette a döntést, a gyanúsított és védője azonban fellebbezett. A végzés ezért még nem végleges, de végrehajtható.