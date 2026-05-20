Tusk állította irányba Magyar Pétert a varsói katonai tiszteletadáson

Hosszú évek óta először érkezett magyar miniszterelnök hivatalos látogatásra Lengyelországba, és a vendéglátók meg is adták a módját: ünnepélyes fogadtatást, katonai tiszteletadást kapott Magyar Péter Varsóban.

Magyar Pétert lengyel kollégája, Donald Tusk fogadta, és a lengyel-magyar barátság jeleként gyengéden irányba is fordította, amikor a kicsit megilletődött magyar miniszterelnök rossz felé fordult.

A lényeg persze a két kormányfő egyeztetése lesz, amire a fogadás után került sor, és mivel Magyar stábja folyamatosan újabb és újabb videókat készít a látogatásról, erről is rövidesen érkezik majd a beszámoló.