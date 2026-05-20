Vessünk egy pillantást Orbán Viktor kedvenc lapjára, hogyan számolt be a kegyelmi ügy fejleményeiről!

Sok különös dolgot láttunk április 12. óta, de az egyik legkülönösebb kétségkívül az volt, hogy Orbán Viktor bejelentette: a horogkeresztes zászló előtt karlendítő, náci Bede Zsolt online portálja a második igeforrás, amit minden nap megnéz. Szegény fideszesek azóta próbálják kimagyarázni, hogy ez miért kell a kereszténydemokrata nemzeti oldalnak.

Seggbekúrás, bohócorr és rovarozás: ez most az elvileg konstruktív ellenzéki szerepre készülő Fidesz kommunikációja.