Az izraeli nemzetbiztonsági miniszter kirakott egy videót, amin izraeli zászlót lengetve kiabál a hátrakötött kézzel térdelő, Gázába tartó, de feltartóztatott aktivistáknak

Óriási diplomáciai felháborodást okozott Itamar Ben-Gvir izraeli nemzetbiztonsági miniszter videója, amin a politikus izraeli zászlót lengetve kiabál, miközben izraeli egyenruhások bántalmaznak külföldi aktivistákat, akik a Gázai övezetbe akartak segélyszállítmányokat juttatni.

A szélsőjobboldali Ben-Gvir saját maga posztolta ki szerdán a videót, „üdvözöljük Izraelben” felirattal. A felvételen több tucat, hátrakötött kézzel térdelő férfit és nőt lehet látni. A miniszter gúnyolja a fogvatartottakat, egy férfi arcába például azt kiabálja, hogy „Izrael népe él”.

Itamar Ben-Gvir izareli nemzetbiztonsági miniszter Fotó: Menahem Kahana/AFP

A videón látható személyek egy nemzetközi flottával hajóztak Törökországból a Gázai övezet felé. Többek között élelmiszert akartak eljuttatni az övezetbe, áttörve az izraeli blokádot. Az izraeli hatóságok kedden tartóztatták fel a tengeren a flottát, az aktivistákat pedig Izraelbe szállították.

Az aktivistákat képviselő ügyvédek szerint az izraeli hatóságok bántalmazták az aktivistákat, hármukat kórházba is szállítottak, másoknál pedig bordatörés gyanúja merült fel. Az aktivisták azt mondták ügyvédjeiknek, hogy az izraeli egyenruhások gumilövedékeket és sokkolókat is bevetettek a bántalmazásuk során.

Miután Ben-Gvir kirakta a videót, több külföldi politikus is elítélte a látottakat. Giorgia Meloni olasz miniszterelnök elfogadhatatlannak nevezte a felvételt, és követelte az olasz aktivisták szabadon engedését. António Costa, az Európai Tanács elnöke azt mondta, megdöbbentette az aktivistákkal való bánásmód, és felszólította az izraeli kormányt az azonnali szabadon bocsátásukra. De a dél-koreai elnök, az ausztrál, a spanyol, a brit és az új-zélandi külügyminiszter is elítélte a videót.

A nemzetközi felháborodás miatt Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök is megszólalt az ügyben. Azt mondta, nincs összhangban Izrael értékeivel a mód, ahogyan Ben-Gvir bánt az aktivistákkal. Emellett elrendelte az aktivisták mielőbbi kitoloncolását. (via Guardian)