Bóna Szabolcs: „Nem fogjuk engedni, hogy ukrán vagy bármilyen más importtermék veszélybe sodorja a magyar gazdák megélhetését”

Május 13-án az előző kormány által életbe léptetett veszélyhelyzeti rendeletek lejártak a veszélyhelyzet megszűnésével, ezért a Tisza-kormány azok egy részét törvényi szintre emelte, az ukrán importtilalom viszont nem került be ezek közé. Bóna Szabolcs, agrárminiszter szerint Orbánék nem gondoskodtak arról, hogy

„az ukrán agrártermékek behozatalát korlátozó szabályok a veszélyhelyzet megszűnése után is biztonságosan, törvényi szinten fennmaradjanak”, ezzel pedig „súlyos jogalkotási csapdát” állítottak fel.

A helyzet miatt már a gazdák is aggódni kezdtek, Cseh Tibor András, a Magosz főtitkára szerint a piacot is váratlanul érte a változás, a szövetség figyelmét pedig maguk a termelők és gabonakereskedők hívták fel rá. Gazdák hívtak fel azzal, hogy a kereskedők már arra hivatkoznak, jön az ukrán termék, és nagyobb kompromisszumot várnak el tőlük az árban – mondta a főtitkár a Világgazdaságnak.

A témában a Facebook-oldalán szólalt meg az agrárminiszter, aki rögzítette, nem fogják hagyni, hogy ukrán vagy bármilyen más importtermék veszélyeztesse a magyar gazdák helyzetét.

„A magyar élelmiszer, a magyar termőföld és a magyar gazdálkodók védelme nemzeti érdek. Az agrártárca ezért haladéktalanul áttekinti a kialakult helyzetet, és megteszi a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy a magyar piac védelme ismét egyértelmű és kikényszeríthető legyen”, írta. Ezért

az Ukrajnából érkező áruk tiltását a lehető leggyorsabban visszaállítják.

A szükséges jogszabályok megalkotása már folyamatban van, ami számos termékkört érinteni fog a húsféléktől kezdve a zöldségeken, gyümölcsökön, gabonaféléken át egészen a borászati termékekig.