Ruszin-Szendi Romulusz kabinetfőnök-helyettese lesz Pálinkás Szilveszter, a miniszter egyúttal meg is fenyíti a századost

Pálinkás Szilveszter százados Ruszin-Szendi Romulusz mellett fog a jövőben szolgálni kabinetfőnök-helyettesként, ezt a honvédelmi miniszter jelentette be Facebook-videójában. Ezzel párhuzamosan meg is fogja fenyíteni és eljárásokat fog ellene indítani, mivel előzetes jelentés nélkül állt a nyilvánosság elé, és saját szemszögéből beszélt a honvédség helyzetéről. Az interjúban a százados egyebek mellett azt mondta, morális mélyponton van a honvédség, és sokat beszélt Orbán Gáspárról és terveiről.

Ruszin-Szendi szerint Pálinkás a katonákért, az állomány méltóságáért és becsületéért állt ki. A miniszter nem tudott arról, hogy elmegy a százados a felvételre, csak arról jelentett, hogy nyilvánosságra fog kerülni a nyilatkozata.

„És amikor láttam azt a kiállást is, nem a politikát láttam benne, hanem a bajtársat. Azt az embert, aki hitt abban, hogy együtt erősebbek lehetünk” – mondta Ruszin-Szendi Romulusz.