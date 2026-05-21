NKA-reformot, az MMA jogosítványainak megnyírását és áfacsökkentést szeretnének a magángalériák

Nádas Péter saját fotókiállításának megnyitóján 2020.-ban a Deák Erika Galériában Fotó: Kovács Anikó/MTI/MTVA

Beindulóban az új reformkor: most a kortárs művészeti magángalériák szövetsége írta le röviden, hogy mit tartanának a legfontosabb lépéseknek a képzőművészeti élet normálissá tétele érdekében.

Újra független és szakmai döntéseket hozó Nemzeti Kulturális Alapot, az MMA monopolstátuszának felülvizsgálatát és a 27 százalékos áfa csökkentését kortárs műalkotások esetében. Akit ennél picit bővebben érdekel a téma, az alant elolvashatja a teljes közleményüket.

A Magyar Kortárs Művészeti Galériák Országos Egyesületének állásfoglalása

a kortárs képzőművészeti színtér fenntartható működésének feltételeiről

A Magyar Kortárs Művészeti Galériák Országos Egyesülete (MKMGOE) a vezető hazai kortárs magángalériákat tömörítő szakmai szervezet, amely tizenöt éve tagja az Európai Galériák Szövetségének. Taggalériái közel háromszáz élvonalbeli kortárs művészt képviselnek.

Az MKMGOE üdvözli, hogy a kultúra ismét önálló minisztériumi képviseletet kap és bízik a szakmai autonómián, átláthatóságon és érdemi egyeztetésen alapuló kulturális kormányzásban.

Az Egyesület szükségesnek tartja a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) működésének átalakítását annak érdekében, hogy az ismét független, átlátható és szakmai alapon működő támogatási rendszerként tölthesse be szerepét. A kortárs képzőművészeti terület számára különösen fontos, hogy a támogatási döntések nyilvános pályázati eljárásokon, előre rögzített szakmai szempontokon és független szakmai testületek munkáján alapuljanak.

Az Egyesület továbbá szükségesnek tartja a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) alkotmányos és köztestületi státuszának felülvizsgálatát. Egyetlen művészeti szervezet sem rendelkezhet olyan közjogi és intézményi pozícióval, amely a magyar művészeti élet sokféleségének képviseletét aránytalanul egyetlen szereplőhöz köti. A kulturális döntéshozatal hitelességének feltétele a pluralitás, az átláthatóság és a széles szakmai részvétel.

Az Egyesület szakmai partner kíván lenni annak a régóta képviselt célkitűzésnek a megvalósításában, hogy a magyar állam a kortárs művészetet ne periférikus, hanem közérdekű kulturális területként kezelje. Ennek fontos lépése, hogy a jogalkotó a képzőművészeti alkotások értékesítésére vonatkozó 27%-os áfamértéket csökkentse az uniós áfa-irányelv kereteivel összhangban.

A kortárs művészeti színtér fenntartható fejlődése csak valamennyi szereplője – művészek, galériák, nonprofit szervezetek, művészeti szakemberek, közgyűjtemények és oktatási intézmények – figyelembevételével képzelhető el. Az MKMGOE kész gyakorlati és nemzetközi tapasztalatával hozzájárulni minden olyan szakmai egyeztetéshez, amely a kortárs képzőművészet fenntartható, átlátható és nemzetközileg versenyképes működési feltételeinek kialakítását szolgálja.

Budapest, 2026. május

Magyar Kortárs Művészeti Galériák Országos Egyesülete

[ acb Galéria, Deák Erika Galéria, Einspach & Czapolai Fine Art, INDA Galéria, Kisterem Galéria, Knoll Galéria, Molnár Ani Galéria, The Space Galéria, TOBE Galéria, Várfok Galéria, VILTIN Galéria, Vintage Galéria ]