Patológus podcast: amikor interjú előtt a riporter a kezedbe adja az agyadból készített metszetet

„Az Esterházy Péter és Gitta Könyvtár előtt állok, itt őrzik az író könyvtárának darabjait. Velem szemben, az út túloldalán a Semmelweis Egyetem klinikai tömbje, ott őrzik az agyam darabjait.”

Ezzel a bekezdéssel indul a könyvem egyik fejezete. Azt mesélem el benne, hogy egy sajtóbejárás során rájöttem: évekkel korábban ebben az Üllői úti épületben, a Patológiai és Rákkutató Intézetben vizsgálták meg a kiműtött agydaganatomat, ott készült a szövettani vélemény, ami megváltoztatta az életemet, és a daganatom részeit ott tárolják azóta is.

Amikor a Sansz megjelenése után elhívtak egy beszélgetésre, a technikai beállás során Kiss Richárd patológus egyszer csak előkapott egy kis dobozkát, amiben ezek az ún. metszetek voltak. Mármint az agyamról készült metszetek.

Így jár, aki patológusokhoz megy podkesztelni!

Jól nézünk ki! Fotó: Rákkutatók Alapítvány

A beszélgetés másik különlegessége az volt, hogy szakértőként Téglási Vanda neuropatológust hívták meg, aki hat évvel ezelőtt a leletemmel foglalkozott. Interjú után aztán leültettek egy mikroszkóp elé, ahol hosszan és lelkesen magyarázták, mi micsoda a szöveteimben.

Fotó: Rákkutatók Alapítvány

Maga a podcastsorozat amúgy a Rákkutatók Alapítvány betegedukációs projektje. Ez az alapítvány a Semmelweis Egyetem Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet munkáját segíti – talán nem kell részletezni, milyen fontos ez. Ez a honlapjuk.

És akkor, íme, ez a nem mindennapi beszélgetés:

A könyv bemutatója ennél azért kicsit kevésbé lesz szakmai...