Radikálisan csökkentette árait és átalakítja üzleteit az ALDI

Cél: a lehető legjobb árak

Az ALDI drasztikusan csökkentette árait. A piacon elért kedvezőbb beszerzési árakat, amint lehet, a fogyasztói árakban is érvényesíti. A vállalat az év első hónapjaiban több mint 1000 termék árát csökkentette, ami szinte minden fontos termékkategóriát érint: friss pékáruk, tejtermékek és húsfélék mellett édességek, mentes és speciális élelmiszerek, sőt, háztartási tisztítószerek, papíráruk, kozmetikai és higiéniai termékek is olcsóbbak lettek. Az ALDI intézkedéseinek eredményeként a családok napi kiadásai mérséklődhetnek, és a vásárlók a jövőben is folyamatosan alacsony árakra számíthatnak az ALDI-ban.

Megújuló ALDI-élmény

Számos európai ország ALDI-üzleteinek átalakításával egyidőben a magyarországi ALDI-áruházak is megújulnak, hogy még gördülékenyebb legyen a bevásárlás.

Így alakulnak át az ALDI-áruházak:

Radikális átrendezés az eladótérben: Az eredmény gyorsabb és kényelmesebb bevásárlás.

Vége a keresgélésnek: Az összetartozó termékeket egy csoportba rendezi az ALDI, így azok könnyebben megtalálhatóak.

Villámgyors beszerzés: A legfontosabb alapélelmiszerek az első sorokba kerülnek.

Frissesség már a küszöbön: A bejáratnál látványos zöldség-, gyümölcs- és virágkínálat fogadja a belépőket. Itt találhatóak a magvak is.

A nap első étkezése fontos: A reggelihez kapcsolódó termékek a frissen sütött pékárukhoz közel találhatóak.

Jobb átláthatóság: Az UHT tejtermékek a korábbinál nagyobb, áttekinthetőbb helyet kaptak.

Néha egy kis élvezet is kell: A nassolni- és rágcsálnivalók, illetve az alkoholos italok jól elkülönített, egységes blokkokban találhatóak.

Ami még otthonra szükséges: A kozmetikai, babaápolási, háztartási és papírtermékek, illetve az állateledelek a középső sorban kaptak helyet.

Raklapon egyszerűbb: Polcokról raklapokra kerül át számos termék. A raklapon több áru fér el, így ritkább feltöltést igényel.

Ha kíváncsi rá, milyen volt, és milyen lett az ALDI, ebben a videóban megnézheti.

Az üzletbelsők megújításával a munkafolyamatok is egyszerűsödnek, így nő a hatékonyság.