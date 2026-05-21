Rekordmagas szinten terjed a szifilisz és a gonorrhea Európában

Európa-szerte emelkedik a szexuális úton terjedő fertőzések száma, a szifilisz, a gonorrhea előfordulása rekordmagas szintet ért el 2024-ben a legfrissebb adatok szerint. Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) több mint 106 000 gonorrhoeás esetet jelentett Európában 2024-ben, ami 4,3 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest, és több mint 300 százalékos növekedést 2014 óta. Ez volt a legmagasabb feljegyzett arány azóta, hogy az ügynökség 2009-ben elkezdte nyomon követni a nemi úton terjedő betegségeket.

Más fertőzések esetében sem mutatnak javulást a számok. 2024-ben közel 46 000 szifiliszes esetet jelentettek, ami 8 százalékos növekedést jelent 2023-hoz képest, és több mint kétszerese a 2015-ös aránynak.

A trippert okozó Neisseria gonorrhoeae baktérium színezett elektronmikrográfos felvétele. Fotó: NIAID / Flickr CC BY 2.0

„Kezelés nélkül ezek a fertőzések súlyos szövődményeket okozhatnak, például krónikus fájdalmat és meddőséget, szifilisz esetén pedig szív- vagy idegrendszeri problémákat” – mondta Bruno Ciancio, az ECDC átvitt és védőoltással megelőzhető betegségekkel foglalkozó szakértője.

Az esetek számának az elmúlt 10 évben tapasztalt emelkedés részben a tesztelés és a megfigyelés javulásának, de a szexuális viselkedés változásainak is köszönhető, a fiataloknál egyre gyakrabban marad el az óvszer használata.

A számok azt is feltárták, hogy a férfiakkal szexuális kapcsolatban álló férfiak fertőzései az összes gonorrhoea és szifilisz eset több mint felét teszik ki. A szifilisz fertőzések számának növekedése összefüggésben áll azzal, hogy a veleszületett szifilisz esetek száma is növekszik, vagyis amikor a fertőzés a terhes anyáról az újszülöttre terjed. A kezeletlen fertőzések súlyos, életveszélyes kockázatokat jelentenek, beleértve a vetélést, a halvaszületést, a koraszülést és az újszülött halálát „Ez valószínűleg az egyik legaggasztóbb megállapítás a 2024-es adatokból” – mondta Otilia Mårdh, az ECDC HIV-vel, szexuális úton terjedő fertőzésekkel és vírusos hepatitisszel foglalkozó tudományos tisztviselője.

A klamídia, bár továbbra is a leggyakoribb nemi úton terjedő betegség a régióban, továbbra is enyhén csökkenő tendenciát mutat: 2024-ben több mint 213 000 igazolt esettel volt, szemben a 2023-as közel 231 000-rel.

Az ECDC figyelmeztet, hogy „sürgősen szükség” van célzott fellépésre a fertőzések további terjedésének megakadályozása érdekében. „Határozott fellépés nélkül a jelenlegi tendenciák valószínűleg folytatódnak, növelve a negatív egészségügyi következményeket és szélesítve az ellátáshoz való hozzáférés egyenlőtlenségeit” – írja. (Politico)