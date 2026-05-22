Megjelent a választások utáni első hitelminősítői jelentés, sem az adósságbesoroláson, sem a negatív kilátáson nem változtatott a Moody's

A magyar államadósság besorolását változatlanul Baa2 szinten hagyta a Moody's a péntek éjjel közzétett legújabb jelentésében. Nem változtattak az inkább le-, mintsem felminősítést valószínűsítő negatív kilátáson sem. A magyar adósságbesorolás 2021 őszén került fel a Baa3-ból a Baa2-be, akkor még stabil kilátással, ezt a kilátást 2024 novemberében rontották negatívra. Az adósságbesorolás mostani szintje két lépcsőnyire van a bóvli kategóriától – vagyis a befektetésre nem ajánlott országok közé még egy leminősítés esetén sem csúsztunk volna át.
Néhány fontosabb állítás a Moody's helyzetértékeléséből:
Azt is írják, hogy a negatív kilátások miatt a besorolás felminősítése a közeljövőben valószínűtlen. „Valószínűleg stabilra módosítanánk a kilátásokat, ha jelentős és tartós javulás tapasztalható Magyarország EU-val való kapcsolatában”, írják, ezt azzal indokolva, hogy „a jelentős uniós források felszabadítása mellett – ami potenciálisan pozitív hatással lehet a gazdasági növekedésre és a költségvetési eredményekre –, egy ilyen változás alátámasztaná Magyarország intézményi és irányítási profiljáról alkotott értékelésünket is”.
Ennek az országértékelésnek a mai közzétételével megkezdődött a három nagy, nemzetközileg elismert hitelminősítő Magyarország-sorozata: jövő pénteken a Standard & Poor’s, majd két hét múlva pénteken a Fitch Ratings mond véleményt Magyarországról.
A Moody's legutóbb november végén tett közzé jelentést Magyarországról, akkor változatlanul hagyta az ország besorolását. A cég akkori országjelentésében az állt, hogy „a negatív kilátások miatt a felminősítés a közeljövőben valószínűtlen”. A döntést akkor azzal indokolták, hogy miután a gazdaság növekedés továbbra is gyenge, indokolt a negatív kilátás fenntartása. A lesorolással viszont azért vártak, mert arra számítottak, hogy az országgyűlési választás után jelentős költségvetési kiigazítások, azaz megszorítások jönnek, bárki is alakít kormányt.
A Moody's döntésének hátterében az uniós pénzekhez jutás problémái állnak, de a 2026-os választás és a német gazdasági bajok miatt is aggódnak.
