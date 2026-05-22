Megjelent a választások utáni első hitelminősítői jelentés, sem az adósságbesoroláson, sem a negatív kilátáson nem változtatott a Moody's

A magyar államadósság besorolását változatlanul Baa2 szinten hagyta a Moody's a péntek éjjel közzétett legújabb jelentésében. Nem változtattak az inkább le-, mintsem felminősítést valószínűsítő negatív kilátáson sem. A magyar adósságbesorolás 2021 őszén került fel a Baa3-ból a Baa2-be, akkor még stabil kilátással, ezt a kilátást 2024 novemberében rontották negatívra. Az adósságbesorolás mostani szintje két lépcsőnyire van a bóvli kategóriától – vagyis a befektetésre nem ajánlott országok közé még egy leminősítés esetén sem csúsztunk volna át.

Kármán András pénzügyminiszter haladékot kapott Fotó: Németh Dániel/444

Néhány fontosabb állítás a Moody's helyzetértékeléséből:

Arra számítanak, hogy javulnak az EU-val a kapcsolatok, így sikerülhet pénzt felszabadítani az Orbán-kormány idején befagyasztott uniós forrásokból.

Az ország ”hitelezési kihívásai” a 2020 óta fennálló jelentős költségvetési hiányokból, valamint a mélyen gyökerező intézményi és irányítási gyengeségekből fakadnak.

A 2026-os gazdasági növekedési kilátások kissé romlottak, elsősorban a közel-keleti háború eszkalációja miatt. A magyar GDP-növekedést erre az évre 1,9 százalékra, 2027-re 2,2 százalékra várják (korábban mindkét évre 2,3 százalékot jósoltak).

„A magánfogyasztást a választások előtti fiskális lazítás támogatja, és a javuló hangulat és a 2026 végétől beáramló EU-alapok miatt fokozatos fellendülésre számítunk a beruházások növekedésében. Miközben az export erősödésére számítunk, magas importtartalma korlátozni fogja a nettó külső kereslet növekedési hozzájárulását” – írták.

A költségvetési hiány 2026-ban legalább 5,2 százalék lesz, „ami az előző kormány választások előtti kiadásait tükrözi”. Ráadásul az üzemanyagárak hatósági szabályozása tovább növeli a költségvetési kockázatokat.

„Az új kormány alatt fokozatos költségvetési konszolidációra számítunk, bár a folyamat iránya továbbra is bizonytalan, mivel még nem nyújtott be átfogó költségvetési tervet, és jelezte, hogy először költségvetési ellenőrzést végez, mielőtt részletes konszolidációs intézkedéseket határozna meg”.

Tekintettel a továbbra is magas költségvetési deficitre és a gyengébb GDP-előrejelzésre, „az adósságteher további emelkedését prognosztizáljuk idén a GDP 76,3%-ára, 2027-ben pedig 77,1%-ára”.

Azt is írják, hogy a negatív kilátások miatt a besorolás felminősítése a közeljövőben valószínűtlen. „Valószínűleg stabilra módosítanánk a kilátásokat, ha jelentős és tartós javulás tapasztalható Magyarország EU-val való kapcsolatában”, írják, ezt azzal indokolva, hogy „a jelentős uniós források felszabadítása mellett – ami potenciálisan pozitív hatással lehet a gazdasági növekedésre és a költségvetési eredményekre –, egy ilyen változás alátámasztaná Magyarország intézményi és irányítási profiljáról alkotott értékelésünket is”.

Ennek az országértékelésnek a mai közzétételével megkezdődött a három nagy, nemzetközileg elismert hitelminősítő Magyarország-sorozata: jövő pénteken a Standard & Poor’s, majd két hét múlva pénteken a Fitch Ratings mond véleményt Magyarországról.

A Moody's legutóbb november végén tett közzé jelentést Magyarországról, akkor változatlanul hagyta az ország besorolását. A cég akkori országjelentésében az állt, hogy „a negatív kilátások miatt a felminősítés a közeljövőben valószínűtlen”. A döntést akkor azzal indokolták, hogy miután a gazdaság növekedés továbbra is gyenge, indokolt a negatív kilátás fenntartása. A lesorolással viszont azért vártak, mert arra számítottak, hogy az országgyűlési választás után jelentős költségvetési kiigazítások, azaz megszorítások jönnek, bárki is alakít kormányt.