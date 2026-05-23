AI-videóban dobta kukába Stephen Colbertet az utolsó Late Show után Donald Trump

Donald Trump elnök mesterséges intelligenciával készült videóval reagált arra, hogy a héten véget ért az amerikai késő esti beszélgetős műsorok legjobbika, Stephen Colbert Late Show-ja.

A videóban Trump zöld kukába dobja Colbertet, majd a YMCA című számra táncol. Egy másik posztban az elnök azt írta: „Végre annyi Colbertnek a CBS-nél. Elképesztő, hogy ennyi ideig kitartott. Nincs se tehetsége, se nézettsége, se élete. Egy halott ember volt a számomra. Bárkit berángathatsz az utcáról, jobb lesz, mint ez a seggfej.”

A CBS tavaly jelentette be, hogy megszüntetik Colbert műsorát. Akkor azt írták, a döntés „tisztán üzleti”, és annak „semmi köze a show teljesítményéhez, tartalmához, vagy a CBS anyacégéhez, a Paramounthoz”. Nehéz volt nem észrevenni, hogy ez nem sokkal azután történt, hogy a híresen és csípősen Trump-kritikus Colbert a műsorban „zsíros megvesztegetési pénznek”nevezte azt a 16 millió dollárt, aminek a peren kívüli megfizetéséről a CBS csatorna megállapodott az elnökkel, miután utóbbi pert indított, fájlalva egy interjút, ami a „60 minutes” című hírműsorban hangzott el. Trump akkor azt állította, Colbertet nem miatta rúgták ki, hanem azért, mert tehetségtelen.

Fotó: VALERIE MACON/AFP

Stephen Colbert 10 éve vezette a több mint harmincéves műsort, amit 2015-ben David Lettermantől vett át. Az első éve döcögős volt, azóta azonban ő nyerte a nézettségi versenyeket. A csütörtök éjjeli utolsó adásban Sir Paul McCartney volt a vendég, a műsor során felidézték a Beatles New York-i fellépéseit és az amerikai turné emlékeit, majd a páros a „Hello, Goodbye” előadásával búcsúzott a közönségtől és a stábtagoktól.