Mérgező vegyi anyag szivárgása miatt több tízezer embernek kell elhagynia az otthonát Kaliforniában

Mintegy negyvenezer embert szólítottak fel otthonaik elhagyására Kalifornia déli részén pénteken, miután mérgező vegyi anyag szivárgását észlelték egy űripari vállalat egyik tárolójából – írja az MTI.

A hivatalos tájékoztatás szerint a hatóságok jelenleg azon dolgoznak, hogy a Los Angelestől mintegy 50 kilométerre délkeletre, Garden Grove-ban elhelyezett, körülbelül 26 ezer liternyi metil-metakrilátot (MMA) tartalmazó tartály ne robbanjon fel. A többek között plexigyártásra használt MMA súlyosan mérgező és rendkívül gyúlékony anyag.

A szivárgást csütörtökön észlelték, az evakuálást pedig mintegy 23 négyzetkilométeres területen rendelték el, Garden Grove mellett a kaliforniai Orange megye öt másik városának egy részére is. A tartály a harcirepülőgép-alkatrészek gyártásával foglalkozó GKN Aerospace vállalat tulajdonában van.

Craig Covey, a megyei tűzoltóság munkatársa elmondta, hogy a helyszínen dolgozó tűzoltók „minden tőlük telhetőt megtesznek a probléma megoldására”, a tartályt jelenleg kívülről, vízzel hűtik. Hozzátette, hogy ha a tartály szétrobban, a veszélyes anyag a talajba is bekerülhet. Regina Chinsio-Kwong, Orange megye egészségügyi hatóságainak vezetője figyelmeztetett, hogy a felhevült vegyületből származó gőz belélegzése erős irritációt, szédülést és rosszullétet okozhat, hosszú távon pedig légzési problémákhoz vezethet.