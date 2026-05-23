Pintér Sándornál lazábban ma nem csapatja senki

Vannak dolgok, amik nem változnak. Lehet itt bármilyen kétharmad, Pintér Sándor Wartburgja például állandó.

Olyannyira, hogy az 1989-ben üzembe állított gépjárművet Pintér még 1995-ben örökölte (ő a második tulajdonos), azóta pedig minden egyes nyilvánosságra hozott vagyonnyilatkozatában szerepel.

De egy jó gépkocsi nem csak vagyonnyilatkozatokban, hanem az úton is fel-felbukkan, így szpottolta most olvasónk az M7-esen, ahogy a z örökös volt belügyminiszter nyomja a gázt.

Kocsiba be, ablakot le, könyököt ki, kettesbe be. Fotó: Olvasónk

Pintér Sándor 1995-ben, amikor megörökölte a Wartburgot, még országos rendőrfőkapitány volt, azóta lenyomott két ütemben összesen 20 évnyi belügyminiszterkedést, kis kikacsintással (2002 és 2010 között) a gazdasági szférába. Most pedig nyugodtan gurulgat.