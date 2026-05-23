Símaszkos betörők rabolták ki saját otthonában Alain Prostot

Svájci otthonában rabolták ki a 71 éves Alain Prostot, az egykori F1-pilóta fejsérülést szenvedett - írja a Guardian.

A svájci Blick bulvárlap információi szerint az incidens kedd reggel történt. A símaszkot viselő rablók behatoltak a házba, és az ott tartózkodó családtagokat megfenyegették, az egykori pilóta eközben szenvedett fejsérülést. Ezután egyiküket (a lap úgy tudja, hogy Prost fiát) arra kényszerítették, hogy nyissa ki a széfet. Miután kipakolták, elmenekültek.

A svájci rendőrség nagy erőkkel nyomoz, de egyelőre nem sikerült elkapniuk a rablókat. A Blick azt írja, Prostot annyira megrázta a brutális eset, hogy elhagyta Genfi-tó melletti otthonát.