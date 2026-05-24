A török rendőrség megrohamozta a legnagyobb ellenzéki párt irodáit

A rendőrség vasárnap megrohamozta Törökország legnagyobb ellenzéki pártja, a Köztársasági Néppárt (CHP) irodáit. Könnygázt és gumilövedékeket is bevetettek a kapuk előtt összegyűlt tömegre. Több felvétel is megjelent arról, ahogy a rohamrendőrök hatalmas könnygázfelhőben nyomulnak be az épületbe és azok helyiségeibe. Aztán legtöbb újságírót eltávolították onnan. Azok a tudósítók, akik a razzia során az épületben tartózkodtak, arról számoltak be, hogy ajtók és bútorok semmisültek meg.

A razzia előzménye, hogy egy fellebbviteli bíróság érvénytelenítette a párt jelenlegi elnökének, Özgür Özelnek 2023. novemberi pártelnökké választását, felfüggesztve őt és a párt végrehajtó bizottságának tagjait. A határozat szerint elődjének, Kemal Kılıçdaroğlunak kellene őt felváltania, aki 13 évig vezette meglehetősen sikertelenül a pártot.

A CHP ankarai székháza és a rendőrök. Fotó: ADEM ALTAN/AFP

Özel közkedvelt pártvezető, a 2024-es önkormányzati választásokon legyőzte a CHP Recep Tayyip Erdoğan elnök kormányzó Igazság és Fejlődés Pártját (AKP). Az ellenzék szerint a mostani döntés, Özel eltávolítása, politikailag motivált volt, és a párt gyengítését szolgálja. A párt túlnyomó többsége Özel mögött sorakozott fel. Ő és a párt nagy része a csütörtöki döntés óta a CHP ankarai székházában tartózkodott, míg az új vezetés nem tudott bejutni. A rivális csapatok vasárnap délután találkoztak volna, hogy kiutat találjanak a holtpontról. Ekkor jöttek a rendőrök.

A következő elnökválasztás 2028-ban esedékes, de Erdoğan kiírhat előrehozott választást is. Fő kihívója, Isztambul polgármestere, a CHP-tag Ekrem İmamoğlu tavaly március óta börtönben van, és korrupciós vádakkal áll bíróság előtt. (NBC News)