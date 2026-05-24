Kátyúk, rossz utak, a város lassú fejlődése – kemény szavakkal búcsúzik a kecskeméti Mercedes-gyár vezetője

Május elsejétől új vezetője van a kecskeméti Mercedes-gyárnak Christian Dickert személyében, miután az eddigi vezérigazgató, Jens Bühler a Beijing Benz Automotive Co. Ltd. ügyvezetői pozícióját veszi át. A gyár belső kiadványának legutóbbi számában a búcsúzó és az érkező cégvezetőt is meginterjúvolták. A Kecsup! kecskeméti független hírportál birtokába került magazin szerint Bühler nem fukarkodott a kritikákkal, amikor Kecskemétről kérdezték.

Balra a távozó Jens Bühler, jobbra az új cégvezető, Christian Dickert Fotó: Kecsup!

Arra a kérdésre, hogy mi lett számára tipikusan „kecskeméti” akár a városban, akár a gyárban, ezt felelte:

„Őszinte leszek: kátyúk, rossz utak… A gyárban? Modern, tiszta, kiválóan szervezett – igazi ipari gyöngyszem. A város nem fejlődött ugyanabban az ütemben, mint mi. Itt kint világszínvonalat építettünk. Ezt a gyár környezetében is pótolnunk kell.”

Bühler 2 év 4 hónapig vezette a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft.-t, a cég az Opten adatai szerint 2024-ben 1710 milliárd forintot meghaladó árbevételt ért el, amit 2023-at leszámítva a legjobb eredmény volt 2020 óta, adózott eredménye viszont 23,6 milliárd forintra csökkent az előző két évi 36-37 milliárdosról. Az ő irányítása alatt készült el a kétmilliomodik kecskeméti Mercedes.

Az interjúban arról is beszélt, hogy kedvenc magyarországi városa Budapest, és hogy legjobban „a szívélyesség, a szenvedély és az időjárás” fog neki hiányozni. Valamint a kis távolságok: míg Kecskeméten 11 perc alatt be tudott érni a gyárba, az új, kínai munkahelyén ez 60-90 percig tart.