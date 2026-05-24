Nagyon erős UV-B sugárzás várható az ország nagy részén

Nagyon erős UV-B sugárzás várható hétfőn az ország nagy részén – közölte a HungaroMet Zrt. Azt írták: hétfőn az UV-index várhatóan meghaladja a 7-es értéket a Dunántúlon, valamint a központi régióban és a Dél-Alföldön.

Ilyenkor fokozottan kell védekezni a napsugárzás által okozott leégés ellen: ha lehetséges, napközben 11 és 15 óra között kerüljék az emberek a napozást, és javasolt vállat takaró póló, szalmakalap, illetve fényvédő krém használata. Normál bőrtípusnál már 15-20 perc napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet. (MTI)