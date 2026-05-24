Nem nagyon megy az üzlet az Orbán család egyik részének, valaki viszont mészároslőrinci magasságokban jár

Ha az Orbán család üzleti ügyeiről van szó, nem túlzás, hogy talán mindenkinek Orbán Viktor édesapja, Orbán Győző mesébe illő gyarapodása és üzleti érzékének tanúbizonysága jut eszébe a milliárdos osztalékokat termelő bányákkal együtt. Pedig az elmúlt években a család más tagjai is vállalkozni kezdtek, bár még nem igazán sikerült Orbán Győző nyomdokaiba lépni. Ha csak nem számítjuk a családba beházasodó exminiszterelnöki vőt, Tiborcz Istvánt.

Orbán Sára, Orbán Áron és Orbán Dávid Illusztráció: Kiss Bence/444

A szárnyaikat bontogató Orbán rokonok vállalkozásai zömükben csak döcögtek tavaly, legalábbis ez derül ki a magukhoz képest szokatlanul korán benyújtott éves beszámolókból. Ennek leadási határideje minden év május 31-e, a cégek zöme ki is várja ezt a határidőt az előző évről beszámoló benyújtásával. Idén azonban három rokon összesen nyolc cégének teljesítményét már most megismerhetjük.

Orbán Sára, Orbán Viktor második legidősebb lányának az Art Related Solutions Kft.-jét,

Orbán Áron, Orbán Viktor öccsének a Multi Shoot Zrt.-jének és a Circle of Devils Kft.-jének számait,

valamint Orbán Viktor unokaöccsének, Orbán Dávidnak a Timolod Kft.-jének teljesítményét, amelyet egyébként nem is olyan régen, 2024 őszén hoztak létre.

Utóbbi lesz a történet kakukktojása, ahol nemcsak nyereség termelődött, de méretes osztalékra is futotta a tavaly év végén még csupán 15 hónapos cégnél. Utoljára talán Mészáros Lőrinc gyarapodása indult ennyire lendületesen.