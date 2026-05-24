Tűzpárbaj volt a Fehér Ház közelében, egy 21 éves fegyveres támadót lelőttek a titkosszolgálat emberei

Tüzet nyitott egy 21 éves férfi a Fehér Ház közelében szombaton, helyi idő szerint este hat körül. A támadó az elnök védelmét ellátó biztonságiakkal kialakult tűzpárbajban meghalt. A lövések eltaláltak egy közelben tartózkodó civilt is, akinek állapotáról egyelőre nem közöltek részleteket.

Fotó: ANDREW LEYDEN/Getty Images via AFP

A hatóságok Nasire Best-ként azonosították a támadót, akiről azt is közölték, hogy korábban már látókörben volt, mert előzőleg összetűzésbe keveredett a titkosszolgálattal, és mentális problémákkal küzdött. A férfit a rendőrségi adatok szerint tavaly nyáron kétszer is előállították hivatalos személy elleni fenyegetés, valamint lezárt területre való illetéktelen belépés miatt.

Az elnök védelmét ellátó szolgálat szóvivője szerint a férfi a táskájából vette elő a fegyvert, amiből a Fehér Ház, illetve az ellenőrző pontnál szolgálatot ellátó ügynökök felé lőtt. Az előzetes vizsgálat szerint a férfi három lövést adott le a Fehér Ház előtt egy biztonsági ellenőrző pontnál, amit a hivatalos személyek védelmét ellátó ügynökök viszonoztak. A meglőtt támadót kórházba vitték, de ott már csak a halálát tudták megállapítani.

Egyelőre nem derült ki, hogy a tűzpárbaj során megsebesült civilt a támadó vagy a hatóság fegyveréből származó lövedék találta-e el.

Steve Cheung fehér házi szóvivő elmondta, hogy az incidens idején, helyi idő szerint este 6 óra körül Donald Trump elnök hivatalában dolgozott. Munkáját a támadás hírére sem függesztette fel.