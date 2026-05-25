Végig vette a siklőernyős kamerája, ahogy nekimegy egy kisrepülő

Siklóernyőssel ütközött egy Cessna 172 kisrepülő az osztrák Zell am See város közelében. Az esetet a siklóernyős kamerája végig vette.

Az ütközés után nem sokkal a siklóernyős - egy 44 éves nő - ki tudta nyitni a mentőernyőjét, és biztonságban ért földet.

A rendőrség közlése szerint a nő az 1965 méter magas Schmittenhöhe nevű hegyről indult Piesendorf irányába szombaton, majd az 1704 méter magasan lévő Pinzgauer Hütte felett ment neki a kisrepülő negyed 2 körül. A gépet egy 28 éves pilóta vezette, aki szintén biztonságosan landolt. (Krone)