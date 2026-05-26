118 milliárdos rekordnyeresége lett tavaly a 4iG-nak

„Az elmúlt években megvásárolt távközlési portfólió rövid idő alatt stabil, nyereségtermelő üzletággá vált. Ugyanakkor a 2025-ös év volt az első, amelyben a közel két éven át tartó transzformációs program eredményei és az abból származó szinergiák már érdemben megjelentek a konszolidált pénzügyi teljesítményben”, írja közleményében a 4iG.

Mindezek eredményeként a 4iG Távközlési Holding Zrt. 2025-ben 634,8 milliárd forint konszolidált nettó árbevételt és 118,2 milliárd forint nyereséget ért el a beszámolója szerint. Utóbbi több mint ötvenszeres javulást jelent az előző évhez képest. A nettó árbevétel döntő többsége, 85,6 százaléka egyébként Magyarországról, 10,2 százaléka Albániából, 4,2 százaléka Montenegróból származott.

A közlemény szerint „a 2025-ben elért adózott eredmény a tervek szerint eredménytartalékba kerül azzal a céllal, hogy támogassa a 4iG nemzetközi növekedését a távközlési piacon, erősítse a holdingvállalat saját tőkéjét, összességében növelje a társaság értékét”.