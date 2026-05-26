A grúziai Trump-tornyot olyan telken építenék fel, ami részben a Grúzia fölött ellenőrzést gyakorló, amerikai szankciók alá vont vezető fiáé

A hivatalos adatok szerint a grúz fővárosba, Tbiliszibe tervezett Trump-torony egy olyan területen épülne fel, amelynek részben az Egyesült Államok által szankcionált grúz vezető fia a tulajdonosa, írja a The Guardian. Pontosabban a Cartu Nemzetközi Jótékonysági Alap, amelynek tulajdonosa a Cartu Group JSC. Ennek a cégnek a 35 százalékát birtokolja Uta Ivanisvili, Bidzina Ivanisvili, a grúz kormányzópárt tiszteletbeli elnökének, és milliárdos politikusnak a legidősebb fia.

Bidzina Ivanisvilit, akit széles körben a grúz kormány tényleges vezetőjeként tartanak számon, még 2024-ben a Biden-kormányzat vonta szankciók alá, mert „az Orosz Föderáció érdekében aláásta Grúzia demokratikus és euroatlanti jövőjét”. Fia, Uta Ivanisvili nem áll a szankciók hatálya alatt.

Bidzina Ivanisvili, a Grúz Álom kormánypárt alapítója, milliárdos Fotó: GIORGI ARJEVANIDZE/AFP

A Trump Organization áprilisban egy sajtóközleményben jelentette be a tbiliszi 70 emeletes toronyprojektet. Eric Trump ekkor azt mondta, hogy a vállalat „büszke arra, hogy ezt a világszerte elismert kiválósági szabványt elhozhatja Grúziába, és különösen örül, hogy ilyen elismert és professzionális fejlesztőkkel működhet együtt ebben a projektben”.

A Tbiliszi központi részén található telek, ahol a Trump-torony épülni fog, egy régi szovjet lóversenypálya. Jelenleg a Cartu tulajdonában van, de 2023-ban megállapodás született arról, hogy eladják egy Central Park Avenue LLC nevű cégnek. A telek tulajdonjogának csupán egy kis részének tulajdonjoga került eddig a Central Park Avenue LLC-re. A telek nagy részének eladása a vételár Cartu részére történő beérkezését követően zárul le.

Sandro Kevkhishvili, a Transparency International Georgia korrupcióellenes programmenedzsere szerint aggodalomra ad okot, hogy a grúziai Trump Tower projekt „nem pusztán egy magánvállalkozási, hanem politikai projekt”.

Az elsődleges aggodalomra ad okot, hogy legalább egy, a Grúz Álom párthoz kötődő üzletember érintett az ügyben – mondta. „Másodszor, hogy a telek, amelyen a projektet tervezik, a mai napig a Cartu Alapítványhoz tartozik – egy jótékonysági szervezethez, amely Bidzina Ivanisvili, a Grúz Álom kormánypárt tiszteletbeli elnökének és Grúzia felett tényleges ellenőrzést gyakorló személynek a családjához kapcsolódik. Harmadszor pedig az a tény, hogy a Grúz Álomhoz kötődő propagandacsatornák ezt az üzletet „a kormánypárt politikai győzelmeként mutatják be.”